.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1%
В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно
 
Ремонт квартир подорожал на треть
В феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на ремонт жилья в России выросли на 30-35%, сказал "Известиям" руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. На 35% стоимость...
 
К 2025 году рынок устройств умного дома вырастет в 2 раза
К 2025 г. продажи устройств для умного дома в России вырастут более чем вдвое, с $1,2 млрд в 2021 г. до $2,7 млрд, прогнозируют в подведомственном Роскомнадзору Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). Прогноз приводится...
 
В индивидуальных жилых домах разрешат размещать туристов
Оказывать гостиничные услуги можно будет в индивидуальных жилых домах. Законопроект о легализации гостевых домов может быть внесен правительством в Госдуму в ближайшее время, рассказали "Российской газете" в аппарате председателя комитета Госдумы по...
 
16 февраля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
16 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Январь 2022
13:00 Промышленное производство в еврозоне Декабрь 2021
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Январь 2022
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Январь 2022
16:30 Объемы розничных продаж в США Январь 2022
16:30 Оптовые продажи в Канаде Декабрь 2021
17:15 Промышленное производство в США Январь 2022
18:00 Товарные запасы на складах США Декабрь 2021
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 05 по 11 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 февраля 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,63 пункта (1,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3645,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3683,37 (+2,31%) пункта,...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 14:41
"НОВАТЭК" вернет Юмантыльский участок государству
"НОВАТЭК" вернет Юмантыльский участок в Ямало-Ненецком автономном округе государству, сообщается в отчете компании.

"В 2021 году Группа признала обесценение основных средств в размере 576 млн рублей в отношении активов, относящихся к Юмантыльскому лицензионному участку...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 14:30
Российские фермеры более чем на четверть увеличили в 2021 году привлечение льготных краткосрочных кредитов, инвесткредитование выросло 55% - Минсельхоз
В прошлом году в России существенно выросло льготное кредитование фермерских хозяйств и других представителей малого агробизнеса.

"За 2021 год на 27% больше взяли льготных краткосрочных кредитов именно малые формы хозяйствования, сумма увеличилась до 58,03 млрд рублей",...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:53
Фондовые индексы стран АТР показали уверенный рост
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продемонстрировали уверенный подъем на фоне ослабления геополитической напряженности, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,2%, Topix - на...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:44
Промпроизводство в еврозоне в декабре выросло на 1,2%, в ЕС - на 0,7%
Объем промышленного производства в еврозоне в декабре 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали повышение всего на 0,3%. Относительно декабря 2020 года промпроизводство увеличилось на 1,6%.

При...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:36
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля растет на 18% к уровню января
Среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля растет на 18% к уровню января, следует из сообщения "Газпрома".

Если в январе компания экспортировала в сутки примерно 368 млн куб. м, то за 15 дней февраля экспорт вырос до 433 млн куб. м в...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:27
За год рост числа нелегалов на финрынке РФ составил 73%
Банк России в 2021 году выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Нелегальные компании...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:19
Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии - Новак
Мировые энергетические рынки продолжают находиться в волатильном состоянии, при этом, несмотря на заявления руководства ведущих стран мира об отказе от традиционных источников энергии, цены на газ и уголь остаются высокими, а это говорит о том, что спрос на них значительно...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 16 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,02 пункта (0,75%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3627,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3683,37 (+2,31%) пункта,...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:11
Европейские рынки акции растут на геополитических новостях и корпоративной отчетности
Сегодня европейские фондовые индексы преимущественно растут в ходе торгов благодаря снижению геополитической напряженности и сильным квартальным отчетностям. Также рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в надежде получить новые сигналы...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 84,82/86,29 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,82/86,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
16 февраля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,32/75,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,32/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 46 коп., Cредний курс продажи упал...
.
16 февраля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 16 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,6/75,76 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,6/75,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 58 коп., средний...
.
16 февраля 2022 года 12:51
Программу расселения аварийного жилья планируют вывести на самоокупаемость
Правительство готовит ряд законодательных инициатив по изменениям в программу расселения аварийного жилья с целью вывести ее на постоянную самоокупаемость вместо разовых решений, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Уже сейчас, с 1 января 2017 года по 1 января...    читать дальше
.
16 февраля 2022 года 12:40
ЦБ РФ установил курс евро с 17 февраля в размере 85,306 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 85,306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,96 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
16 февраля 2022 года 12:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 75,0141 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 75,0141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 115,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.