Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,0181 руб.

Минимальный курс евро составил 85,19 руб., максимальный - 86,905 руб. Было заключено 11905 сделок. Объем торгов составил 56115,17 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,8725 руб. за евро.

15 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0181 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60654,098 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1700,861 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0181 руб. Минимальный курс евро составил 85,19 руб., максимальный - 86,905 руб. Было заключено 11905... Минимальный курс евро составил 85,19 руб., максимальный - 86,905 руб. Было заключено 11905... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7699 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,11 руб., максимальный - 76,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,11 руб., максимальный - 76,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,948 руб. Минимальный курс юаня составил 11,848 руб., максимальный - 12,0875 руб. Было заключено 679 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,848 руб., максимальный - 12,0875 руб. Было заключено 679 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне геополитического затишья вокруг России после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов... читать дальше

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Минфин РФ разъяснил ряд особенностей проведения госзакупок после вступления в силу (1 января текущего года) оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Соответствующее письмо министерства разослано участникам контрактной системы и опубликовано на сайте... читать дальше

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ГК "Продимекс", ведущий производитель сахара в РФ, в 2021 году увеличил продажи свекловичного жома (продукт переработки сахарной свеклы) на внутреннем рынке и на экспорт. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, реализация на внутреннем рынке в прошлом году... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, реализация на внутреннем рынке в прошлом году... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют значительный подъем в ходе сессии во вторник благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной. Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных... Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных... читать дальше

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Коммерческие банки в мире предоставили угольной промышленности в период с января 2019 по ноябрь 2021 года порядка $1,5 трлн, говорится в совместном исследовании активистских организаций Urgewald и Reclaim Finance. При этом на финансовые организации из 6 стран - США,... При этом на финансовые организации из 6 стран - США,... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в декабре 2021 года составило 4,6 млрд евро по сравнению дефицитом в 1,5 млрд евро в ноябре, свидетельствуют данные Евростата. В ноябре внешнеторговый дефицит был... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7464 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,0925 руб., максимальный - 76,78 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,0925 руб., максимальный - 76,78 руб. Было... читать дальше

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Криптовалюты дорожают сегодня вместе с другими видами рискованных активов на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией. Стоимость биткойна на 16:45 мск составила $44,209 тыс., увеличившись на 4,62% за последние 24 часа. Эфир, вторая по популярности криптовалюта,... Стоимость биткойна на 16:45 мск составила $44,209 тыс., увеличившись на 4,62% за последние 24 часа. Эфир, вторая по популярности криптовалюта,... читать дальше

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Китай в 2021 году занял первое место по количеству поданных международных патентных заявок, продолжая лидировать по данному показателю третий год подряд, сообщает газета China Science Daily. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в... По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в... читать дальше

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5 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-196 на 23 млрд 997,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Эксперимент по маркировке отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина начался в РФ во вторник и продлится до 28 февраля 2023 года, сообщил Минпромторг РФ. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе увеличился на 11,6% и составил 102,28 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В долларовом выражении показатель вырос на 17,6% - до $15,84 млрд. Приток... Приток... читать дальше

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