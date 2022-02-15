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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 16 февраля в размере 86,2656 руб.
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15 февраля 2022 года 13:08
ЦБ РФ установил курс евро с 16 февраля в размере 86,2656 руб.
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15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 86,2656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,95 коп. Это автоматическое сообщение.
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ГК "Продимекс", ведущий производитель сахара в РФ, в 2021 году увеличил продажи свекловичного жома (продукт переработки сахарной свеклы) на внутреннем рынке и на экспорт. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, реализация на внутреннем рынке в прошлом году... читать дальше
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Американские фондовые индексы демонстрируют значительный подъем в ходе сессии во вторник благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной. Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных... читать дальше
.15 февраля 2022 года 18:21
Коммерческие банки в мире предоставили угольной промышленности в период с января 2019 по ноябрь 2021 года порядка $1,5 трлн, говорится в совместном исследовании активистских организаций Urgewald и Reclaim Finance. При этом на финансовые организации из 6 стран - США,... читать дальше
.15 февраля 2022 года 18:12
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.15 февраля 2022 года 17:04
Китай в 2021 году занял первое место по количеству поданных международных патентных заявок, продолжая лидировать по данному показателю третий год подряд, сообщает газета China Science Daily. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в... читать дальше
.15 февраля 2022 года 16:45
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