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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3993,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1326,61 млрд руб.
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15 февраля 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3993,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1326,61 млрд руб.
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15 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 февраля составили по Российской Федерации 3993,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3838,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4299,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4070,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 февраля составили 1326,61 млрд руб. против 1293,45652 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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