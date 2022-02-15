Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3993,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1326,61 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 февраля составили по Российской Федерации 3993,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3838,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4299,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4070,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 февраля составили 1326,61 млрд руб. против 1293,45652 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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