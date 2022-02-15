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вет директоров ПАО "Русская аквакультура" 18 февраля рассмотрит вопрос об утверждении второй программы биржевых облигаций серии 002Р, говорится в сообщении компании. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования. Первая программа биржевых облигаций... Первая программа биржевых облигаций... читать дальше

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Размер участия иностранного капитала в совокупных уставных капиталах кредитных и страховых организаций РФ, имеющих лицензию, снижается третий год подряд, говорится в сообщении Банка России. Доля иностранного капитала в банках на 1 января 2022 года составила 10,73%, на 1... Доля иностранного капитала в банках на 1 января 2022 года составила 10,73%, на 1... читать дальше

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БКЗ" 17 февраля начнет размещение дебютных трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Андеррайтером выступит ИК "Септем капитал". Андеррайтером выступит ИК "Септем капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го... Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го... читать дальше

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Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP в первом финансовом полугодии (завершилось 31 декабря 2021 года) увеличила EBITDA от продолжающихся операций на 33% - до $18,463 млрд по сравнению с $13,887 млрд годом ранее. Прибыль от операционной деятельности компании... Прибыль от операционной деятельности компании... читать дальше

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Перечень финансовых продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам, может быть расширен, одновременно до 2024 г. будет продлен механизм тестирования инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Провели жаркую дискуссию по поводу... "Провели жаркую дискуссию по поводу... читать дальше

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Почти две трети россиян (63%) сообщили, что в их семьях нет сбережений и накоплений, среди сограждан 45-59 лет эта доля составляет 72%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". В свою очередь, более трети россиян (36%) сообщают, что в их семьях... В свою очередь, более трети россиян (36%) сообщают, что в их семьях... читать дальше

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В январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. ед.). В свою... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -956,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в 4-м квартале 2021 года составила 4,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В 3-м квартале показатель составлял 4,3%. Тем не менее,... читать дальше

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"Роскосмос" сократил 8,8% сотрудников за три года, большая часть сокращения персонала вызвана выходом на пенсию, сообщил замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников. "За счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов... "За счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 43,49 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3524,87 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 26,46 пункта (1,855%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 26,46 пункта (1,855%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", считают, что она может быть не выбрана. Согласно приказу Минсельхоза, квота распределена между 206 компаниями. В том числе право... Согласно приказу Минсельхоза, квота распределена между 206 компаниями. В том числе право... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие корректировки параметров "демпфирующего механизма" акциза на нефтяное сырьё с целью стабилизации ситуации с ростом цен на моторные топлива. Документ размещен в электронной базе данных... Документ размещен в электронной базе данных... читать дальше

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Российский рынок акций открылся сегодня умеренным коррекционным повышением цен blue chips, отыгрывая локальное геополитического затишье вокруг России; при этом рост сдерживался в целом негативной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе развернувшимися вниз ценами на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,64/77,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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Объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование аграриев РФ, предоставляемое в основном для проведения посевной кампании, в этом году составит 20 млрд рублей. Соответствующая договоренность достигнута с правительством, сообщила "Интерфаксу" заместитель председателя... читать дальше

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