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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,8114 руб.
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14 февраля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,8114 руб.

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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8114 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,93 руб., максимальный - 78,29 руб. Было заключено 104776 сделок. Объем торгов составил 449977,99 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,9425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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