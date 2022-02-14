ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 86,8451 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 86,8451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 148,77 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58953,238 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1019,064 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,913 руб. Минимальный курс евро составил 86,105 руб., максимальный - 88,695 руб. Было заключено 14460... Минимальный курс евро составил 86,105 руб., максимальный - 88,695 руб. Было заключено 14460... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8114 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,93 руб., максимальный - 78,29 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,93 руб., максимальный - 78,29 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0899 руб. Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,3421 руб. Было заключено 605 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,3421 руб. Было заключено 605 сделок.... читать дальше

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Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, удерживаясь вблизи максимумов с сентября 2014 года, достигнутых в конце прошлой недели. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подешевели на $0,13 (0,14%)... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подешевели на $0,13 (0,14%)...

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В 2021 году агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям России не менее 5,2 млрд рублей страховых выплат по договорам страхования сельскохозяйственных рисков. Из этого объема 3,5 млрд рублей страхового возмещения приходится на договоры, заключенные при государственной... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги резким снижением, отыграл часть утренних потерь за счет закрытия игроками коротких позиций после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, которую поддержал и президент страны Владимир Путин.... читать дальше

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ЦБ РФ по состоянию на 25 января открыл безотзывные кредитные линии ликвидности (БКЛ) семи системно значимым банкам на сумму 2,5 трлн рублей, говорится в обзоре финансовых рисков ЦБ. Крупнейшие банки могут использовать БКЛ при расчете норматива краткосрочной ликвидности... Крупнейшие банки могут использовать БКЛ при расчете норматива краткосрочной ликвидности... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:19 мск в понедельник снизился на 310,51 пункта (0,89%) и составил 34427,55 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:19 мск в понедельник снизился на 310,51 пункта (0,89%) и составил 34427,55 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... Standard & Poor's 500 уменьшился на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "СОГАЗ" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный. "АО "СОГАЗ" - универсальный страховщик федерального уровня, занимающий 1-ое место по объему совокупной страховой... "АО "СОГАЗ" - универсальный страховщик федерального уровня, занимающий 1-ое место по объему совокупной страховой... читать дальше

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Российский зерновой союз просит существенно увеличить господдержку льготного кредитования АПК и направить на нее 16,5-18 млрд рублей. Между тем, как сообщил Минсельхоз, дополнительная поддержка может составить 5 млрд рублей. Между тем, как сообщил Минсельхоз, дополнительная поддержка может составить 5 млрд рублей. Зерновой союз направил обращения на... Зерновой союз направил обращения на... читать дальше

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Активное наращивание банками субординированных облигаций может привести к повышенным рискам для инвесторов, ЦБ РФ рекомендует перед покупкой таких бумаг внимательно изучать условия их выпуска и принимать решение о покупке с учетом возможных факторов риска. Реализация... Реализация... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8181 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,92 руб., максимальный - 78,2 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,92 руб., максимальный - 78,2 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Татнефти" на уровне "BBB-". Прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3". Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3". Рейтинг "Татнефти"... Рейтинг "Татнефти"... читать дальше

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В январе 2022 года доля вложений нерезидентов в ОФЗ сократилась на 0,8 процентного пункта (п.п.), до 18,7%, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. Иностранные инвесторы сократили объем вложений в российский госдолг на 126 млрд... Иностранные инвесторы сократили объем вложений в российский госдолг на 126 млрд... читать дальше

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Нерезиденты и дочерние иностранные организации за неполные две недели января 2022 года (с 13 по 25 января, пока шли переговоры о безопасности) купили валюту на рынке на 164,3 млрд рублей, следует из данных, представленных в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленным ЦБ... читать дальше

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