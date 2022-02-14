Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0689 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58953,238 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1019,064 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,913 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8114 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0899 руб.

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Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, удерживаясь вблизи максимумов с сентября 2014 года, достигнутых в конце прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск подешевели на $0,13 (0,14%)...