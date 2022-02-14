Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1045,3 млрд руб.

14 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -1045,3 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,5762 руб. По... читать дальше

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Почти каждый второй россиянин (47%) хотел бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро, 31% сограждан считает такую привязку не нужной, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Согласно опросу, среди возрастных категорий такую... Согласно опросу, среди возрастных категорий такую... читать дальше

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В январе рост ВВП Азербайджана составил 5,8%, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Рост в нефтегазовом секторе составил 0,6%, в ненефтяном секторе - 8,2%. Рост в нефтегазовом секторе составил 0,6%, в ненефтяном секторе - 8,2%. По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за январь составил 9 млрд 257,6 млн... По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за январь составил 9 млрд 257,6 млн... читать дальше

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"Газпром нефть" полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая, сообщила компания. "Проект реализован в соответствии с решением межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству и... "Проект реализован в соответствии с решением межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству и... читать дальше

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ЭБ установил ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии ПБО-001Р-К399 номинальным объемом 20 млрд рублей на уровне не выше 11,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок проходит 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500, отметив, что перспективы более агрессивного, чем ожидалось ранее, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) скажутся на котировках акций. Согласно новому... Согласно новому... читать дальше

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Итоги исполнения городского бюджета за 2021 год подвели в Москве, доходы казны составили около 3,3 трлн руб., сообщил департамент финансов столицы. "В прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 трлн 335,6 млрд руб. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы... "В прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 трлн 335,6 млрд руб. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 79,08 пункта (2,23%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3467,54 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 45,24 пункта (3,077%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 45,24 пункта (3,077%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28... Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28... читать дальше

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"ФСК ЕЭС" установила ставку 36-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 9,73% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -1045,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал сильным падением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, а также опасений дальнейшей эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи к 07:01 мск упал на 4,3% и составил... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,62/78,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 февраля составили по Российской Федерации 4299,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4070,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 411 млн 730 тыс. 784, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались... читать дальше

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