ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 февраля в размере 74,9867 руб., евро - 85,3574 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 85,3574 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 74,9867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,26 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 74,9867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 85,3574 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 85,3574 руб. По сравнению...

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Россия в 2021 году поставила в страны Персидского залива продукции АПК почти на $900 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на пленарном заседании "На пути к будущему сельского хозяйства", которое прошло в рамках Российской аграрной недели, открывшейся на... читать дальше

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Россия с 21 февраля увеличивает количество регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта - в Грецию; также снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба... Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба... читать дальше

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Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") приступил к исполнению контракта на строительство самолетов-амфибий Бе-200ЧС для Алжира, следует из информации на официальном портале госзакупок. Завод... Завод... читать дальше

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Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области с целью строительства перегрузочного комплекса СПГ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Новый национальный проект в сфере микроэлектронники может появиться в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должно сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы... "Нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должно сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы... читать дальше

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На Калужско-Рижской ("оранжевой") линии московского метро запустили первый в этом году поезд "Москва-2020", сообщил "Интерфаксу" в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Запустили первый в этом году новый поезд "Москва-2020" на Калужско-Рижскую линию -... читать дальше

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Комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений будет продолжена, на это власти Москвы выделили дополнительные средства, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. "Правительство Москвы выделило 7,3 млрд руб. АО "Мосводоканал" на продолжение работ по... читать дальше

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Правительство России продолжает финансовую поддержку медицинских организаций, занимающихся изучением нового штамма коронавируса "омикрон", премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 203 тыс. 766 случаев, госпитализированы за сутки 19 тыс. 281 человек, скончались от COVID-19 - 729, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 12 февраля в РФ выявлено... читать дальше

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Наращивание стоимостных показателей экспорта, чему способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках, позволила обновить рекордные значения внешнеторговых показателей РФ в декабре и четвертом квартале 2021 года, свидетельствуют предварительные данные внешней... читать дальше

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Россия в 2022 году увеличит производство свинины на 5-10%, прогнозируют в Национальном союзе свиноводов. "Прирост производства у нас в этом году ожидается в лучшем случае 10%, в худшем - 5%", - сообщил вчера глава союза Юрий Ковалев на конференции "Где маржа 2022" в... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 млн 442 тыс. 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 802 тыс. человек. В... читать дальше

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Создание трех особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Ленинградской, Кемеровской и Курской областях рассмотрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР под руководством заместителя председателя правительства РФ -... читать дальше

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Менеджмент "Роснефти" анализирует итоги программы обратного выкупа акций (buyback) для принятий дальнейших решений. "Роснефть" успешно завершила второй этап программы обратного выкупа в конце прошлого года. Компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на... "Роснефть" успешно завершила второй этап программы обратного выкупа в конце прошлого года. Компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на... читать дальше

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Moody's Corp., владеющая одним из ведущих мировых рейтинговых агентств, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2021 года, причем выручка оказалась чуть лучше прогнозов рынка, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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