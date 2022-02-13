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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 февраля в размере 74,9867 руб., евро - 85,3574 руб.
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Инфляция в РФ в январе составила 1%
В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно
 
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13 февраля 2022 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 февраля в размере 74,9867 руб., евро - 85,3574 руб.

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13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 74,9867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,26 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 85,3574 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 февраля 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 февраля в размере 74,9867 руб., евро - 85,3574 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 74,9867 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,26 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 85,3574 руб. По сравнению...
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12 февраля 2022 года 17:58
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Новый национальный проект в сфере микроэлектронники может появиться в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должно сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы...    читать дальше
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12 февраля 2022 года 13:25
Правительство Москвы выделило 7,3 млрд руб. на реконструкцию Люберецких очистных сооружений
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12 февраля 2022 года 12:56
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12 февраля 2022 года 12:33
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12 февраля 2022 года 10:49
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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 млн 442 тыс. 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 802 тыс. человек. В...    читать дальше
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12 февраля 2022 года 10:35
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Создание трех особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Ленинградской, Кемеровской и Курской областях рассмотрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР под руководством заместителя председателя правительства РФ -...    читать дальше
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"Роснефть" успешно завершила второй этап программы обратного выкупа в конце прошлого года. Компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на...    читать дальше
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Чистая прибыль Moody's в 4-м квартале выросла на 36%
Moody's Corp., владеющая одним из ведущих мировых рейтинговых агентств, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2021 года, причем выручка оказалась чуть лучше прогнозов рынка, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

Как сообщается в...    читать дальше
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