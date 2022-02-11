Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1033 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,76 руб., максимальный - 75,91 руб. Было заключено 14295 сделок. Объем торгов составил 69483,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,7925 руб. за доллар США.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1033 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59972,301 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1230,494 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8107 руб. Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 447 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 447 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2916 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,8125 руб., максимальный - 76,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,8125 руб., максимальный - 76,17 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7868 руб. Минимальный курс евро составил 85,18 руб., максимальный - 86,82 руб. Было заключено 8887 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,18 руб., максимальный - 86,82 руб. Было заключено 8887 сделок.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил пятницу обвалом индексов. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали минорный настрой. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали минорный настрой. Азиатские фондовые индексы снизились на фоне вышедших накануне статданных о динамике... Азиатские фондовые индексы снизились на фоне вышедших накануне статданных о динамике... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СК "Совкомбанк Жизнь" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Компания относится к 1-му размерному классу и занимает 17-е место по совокупным взносам среди... Компания относится к 1-му размерному классу и занимает 17-е место по совокупным взносам среди... читать дальше

.

В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут, Nasdaq Composite перешел к снижению после выхода данных о снижении потребительского доверия в США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 130,48... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 130,48... читать дальше

.

В феврале индекс потребительского доверия в США упал до 61,7 пункта по сравнению с 67,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало минимальным с октября 2011... читать дальше

.

Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Решение о... "Решение о... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1033 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,76 руб., максимальный - 75,91 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,76 руб., максимальный - 75,91 руб. Было... читать дальше

.

Рентабельность сельхозорганизаций РФ, по предварительной отчетности, в 2021 году составила 23,4% с учетом субсидий и 20% - без учета субсидий. В 2020 году эти показатели составили 21% и 16,3% соответственно, следует из презентации к выступлению замминистра сельского хозяйства... читать дальше

.

Банк России продолжает подготовку к продаже "Открытия", но требуется время на изучение предложений от стратегов и их сравнение с вариантом IPO, учитывается ситуация на рынках, заявила глава в пятницу на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Наша стратегическая... "Наша стратегическая... читать дальше

.

Россия намерена развивать новую энергетику, в том числе водородную, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года. "На реализацию таких планов предусмотрены немалые средства. Будет... "На реализацию таких планов предусмотрены немалые средства. Будет... читать дальше

.

Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенные операции могут начаться позже возобновления регулярных, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы пока... "Мы пока... читать дальше

.

Государство планирует в этом году закупить в интервенционный фонд 1,2 млн тонн зерна, сообщила заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова на конференции "Где маржа 2022" в пятницу. "В этом году планируется закупить зерновых 1,2 млн... "В этом году планируется закупить зерновых 1,2 млн... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 14.02 по 20.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.