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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 февраля 2022 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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11 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.02 по 20.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
15.02.2022 10:00 Безработица в Великобритании Январь 2022
15.02.2022 10:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Декабрь 2021
15.02.2022 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Декабрь 2021
15.02.2022 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Февраль 2022
15.02.2022 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Февраль 2022
15.02.2022 13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны IV квартал 2021
15.02.2022 16:15 Новостройки в Канаде Январь 2022
15.02.2022 16:30 Изменение цен производителей в США Январь 2022
15.02.2022 16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Февраль 2022
16.02.2022 10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Январь 2022
16.02.2022 13:00 Промышленное производство в еврозоне Декабрь 2021
16.02.2022 16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Январь 2022
16.02.2022 16:30 Изменение потребительских цен в Канаде Январь 2022
16.02.2022 16:30 Объемы розничных продаж в США Январь 2022
16.02.2022 16:30 Оптовые продажи в Канаде Декабрь 2021
16.02.2022 17:15 Промышленное производство в США Январь 2022
16.02.2022 18:00 Товарные запасы на складах США Декабрь 2021
16.02.2022 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 05 по 11 февраля
17.02.2022 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Декабрь 2021
17.02.2022 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Декабрь 2021
17.02.2022 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 30 января по 05 февраля
17.02.2022 16:30 Индекс деловой активности Филадельфии Февраль 2022
17.02.2022 16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Январь 2022
17.02.2022 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 по 29 января
18.02.2022 10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Январь 2022
18.02.2022 10:45 Изменение потребительских цен во Франции Январь 2022
18.02.2022 12:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Декабрь 2021
18.02.2022 12:30 Баланс счета текущих операций Италии Декабрь 2021
18.02.2022 13:00 Объем строительства в еврозоне Декабрь 2021
18.02.2022 16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Декабрь 2021
18.02.2022 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Январь 2022
18.02.2022 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Февраль 2022
18.02.2022 18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Январь 2022

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Опубликовано /Финмаркет/
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Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 14.02 по 20.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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