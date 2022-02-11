Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

11 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.02 по 20.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59972,301 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1230,494 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8107 руб. Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 447 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,76 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 447 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2916 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,8125 руб., максимальный - 76,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,8125 руб., максимальный - 76,17 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7868 руб. Минимальный курс евро составил 85,18 руб., максимальный - 86,82 руб. Было заключено 8887 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,18 руб., максимальный - 86,82 руб. Было заключено 8887 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил пятницу обвалом индексов. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали минорный настрой. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали минорный настрой. Азиатские фондовые индексы снизились на фоне вышедших накануне статданных о динамике... Азиатские фондовые индексы снизились на фоне вышедших накануне статданных о динамике... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СК "Совкомбанк Жизнь" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Компания относится к 1-му размерному классу и занимает 17-е место по совокупным взносам среди... Компания относится к 1-му размерному классу и занимает 17-е место по совокупным взносам среди... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут, Nasdaq Composite перешел к снижению после выхода данных о снижении потребительского доверия в США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 130,48... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 130,48... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США упал до 61,7 пункта по сравнению с 67,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало минимальным с октября 2011... читать дальше

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Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Решение о... "Решение о... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1033 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,76 руб., максимальный - 75,91 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,76 руб., максимальный - 75,91 руб. Было... читать дальше

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Рентабельность сельхозорганизаций РФ, по предварительной отчетности, в 2021 году составила 23,4% с учетом субсидий и 20% - без учета субсидий. В 2020 году эти показатели составили 21% и 16,3% соответственно, следует из презентации к выступлению замминистра сельского хозяйства... читать дальше

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Банк России продолжает подготовку к продаже "Открытия", но требуется время на изучение предложений от стратегов и их сравнение с вариантом IPO, учитывается ситуация на рынках, заявила глава в пятницу на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Наша стратегическая... "Наша стратегическая... читать дальше

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Россия намерена развивать новую энергетику, в том числе водородную, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по реализации инициатив социально-экономического развития до 2030 года. "На реализацию таких планов предусмотрены немалые средства. Будет... "На реализацию таких планов предусмотрены немалые средства. Будет... читать дальше

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Банк России пока не принял решение о возобновлении приостановленных покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенные операции могут начаться позже возобновления регулярных, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы пока... "Мы пока... читать дальше

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Государство планирует в этом году закупить в интервенционный фонд 1,2 млн тонн зерна, сообщила заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова на конференции "Где маржа 2022" в пятницу. "В этом году планируется закупить зерновых 1,2 млн... "В этом году планируется закупить зерновых 1,2 млн... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14.02 по 20.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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