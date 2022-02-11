Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -997,8 млрд руб.

11 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -997,8 млрд руб.

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Банк России ожидает замедление месячной инфляции в 1-м полугодии, со снятой сезонностью инфляция будет близка к таргету к концу 2022 года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы ожидали сначала, что в четвертом квартале произойдет замедление инфляции, затем... "Мы ожидали сначала, что в четвертом квартале произойдет замедление инфляции, затем... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 134 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12 по 18 февраля ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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По итогам 2021 года ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с показателем 2020 года - до 15,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 13,1% и составила 67,9 млрд рублей. Выручка снизилась на 13,1% и составила 67,9 млрд рублей. Себестоимость... Себестоимость... читать дальше

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Банк России на заседании в пятницу рассматривал два варианта повышения ключевой ставки: на 100 и сразу на 150 базисных пунктов (б.п.), рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Как сообщалось, совет директоров Банка России в пятницу принял решение о... Как сообщалось, совет директоров Банка России в пятницу принял решение о... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-194 на 20 млрд 969,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Мало- и среднетоннажная химия является наиболее уязвимой отраслью химической промышленности с точки зрения обеспечения независимости от импорта, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании, посвященном реализации стратегических инициатив социально-экономического развития до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 100,77 пункта (2,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3554,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3596,28 (-1,63%) пункта,... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ сейчас находится на пиковых значениях, ее замедление ожидается в конце 1-го, во 2-м квартале, заявила на брифинге в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Если говорить о месячных значениях - сезонносглаженных, то пик мы прошли, он... "Если говорить о месячных значениях - сезонносглаженных, то пик мы прошли, он... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,43/75,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи...

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По итогам торгов в пятницу фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на фоне вышедших накануне статданных о динамике потребительских цен в США в январе. Биржи Японии были закрыты в связи с праздником Дня основания государства. Гонконгский... Гонконгский... читать дальше

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Для обеспечения возвращения инфляции к цели 4% к концу 2022 года необходимо было бы шоковое повышение ставки с последующей рецессией, выбор ЦБ - постепенная дезинфляция и возвращение к таргету в середине следующего года, сообщила глава Банка России Эльвира... читать дальше

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Проекты создания новых объектов атомной энергетики получат около 56 млрд руб. из средств ФНБ, еще 40 млрд руб. будут выделены из бюджета, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Порядка 40 млрд руб. планируется на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной... "Порядка 40 млрд руб. планируется на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной... читать дальше

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В России ускорение годовой инфляции свидетельствует о рисках перегрева экономики, текущие темпы не являются сбалансированными и устойчивыми, главным вызовом для будущего роста является нехватка рабочей силы, заявила в пятницу на брифинге председатель Банка России Эльвира... читать дальше

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