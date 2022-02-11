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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинги четырех... Рейтинги четырех... читать дальше

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Совет директоров Банка России сегодня на заседании рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждет ее повышения в очередной раз на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5% годовых. При этом несколько экспертов не исключают повышения ставки меньшим шагом -... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 67,74 пункта (1,853%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3588,02 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 41,43 пункта (2,678%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 41,43 пункта (2,678%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В январе 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, после повышения на 5,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Фонды акций GEM получили впечатляющие чистые притоки капитала на минувшей неделе, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. При этом российские фонды акций показали большие оттоки по причине всего одного фонда. Между тем... При этом российские фонды акций показали большие оттоки по причине всего одного фонда. Между тем... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,17/76,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...

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Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу корректируется вниз на фоне отсутствия подвижек в геополитической повестке вокруг Украины и России и ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за нарастающей инфляции. Индекс... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочки" "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае. Дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, сообщает... читать дальше

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ПАО "Аптечная сеть 36,6" по итогам 2021 увеличила неаудированную выручку на 12,1%, до 53,04 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка от интернет-продаж выросла на 27% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 3,8 млрд... Выручка от интернет-продаж выросла на 27% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 3,8 млрд... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и иене в пятницу утром после данных об обновившей 40-летний рекорд инфляции в США в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 4330,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4078,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне вышедших накануне статистических данных о динамике потребительских цен в США в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5%... Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5%... читать дальше

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Объем иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость в США в 2021 году увеличился почти вдвое и достиг $70,8 млрд, свидетельствуют расчеты исследовательской компании Real Capital Analytics (RCA). Это произошло на фоне роста экономики страны и повышения привлекательности... читать дальше

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ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц накануне решения ЦБ по ключевой ставке, рост составит до 1,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении госбанка. "ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам до 10% годовых, не дожидаясь... "ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам до 10% годовых, не дожидаясь... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-195 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 405 млн 993 тыс. 573, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 788 тыс. 906... читать дальше

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