11 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2021
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Январь 2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2022
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11 февраля 2022 года 10:28
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинги четырех... читать дальше
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11 февраля 2022 года 10:26
Совет директоров Банка России сегодня на заседании рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждет ее повышения в очередной раз на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5% годовых. При этом несколько экспертов не исключают повышения ставки меньшим шагом -... читать дальше
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11 февраля 2022 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 67,74 пункта (1,853%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3588,02 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 41,43 пункта (2,678%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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11 февраля 2022 года 10:15
В январе 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, после повышения на 5,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
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11 февраля 2022 года 10:09
Фонды акций GEM получили впечатляющие чистые притоки капитала на минувшей неделе, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.
При этом российские фонды акций показали большие оттоки по причине всего одного фонда. Между тем... читать дальше
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11 февраля 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,17/76,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...
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11 февраля 2022 года 10:02
Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу корректируется вниз на фоне отсутствия подвижек в геополитической повестке вокруг Украины и России и ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за нарастающей инфляции. Индекс... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:56
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочки" "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае. Дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, сообщает... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:47
ПАО "Аптечная сеть 36,6" по итогам 2021 увеличила неаудированную выручку на 12,1%, до 53,04 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка от интернет-продаж выросла на 27% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 3,8 млрд... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:39
Доллар США укрепляется к евро и иене в пятницу утром после данных об обновившей 40-летний рекорд инфляции в США в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:34
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 4330,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4078,1 млрд руб.
На... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:24
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне вышедших накануне статистических данных о динамике потребительских цен в США в январе.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5%... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:18
Объем иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость в США в 2021 году увеличился почти вдвое и достиг $70,8 млрд, свидетельствуют расчеты исследовательской компании Real Capital Analytics (RCA). Это произошло на фоне роста экономики страны и повышения привлекательности... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:09
ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц накануне решения ЦБ по ключевой ставке, рост составит до 1,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении госбанка.
"ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам до 10% годовых, не дожидаясь... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:03
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-195 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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11 февраля 2022 года 09:02
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 405 млн 993 тыс. 573, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 788 тыс. 906... читать дальше
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