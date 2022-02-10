Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,2968 руб.

Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,655 руб. Было заключено 8158 сделок. Объем торгов составил 29644,15 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,5025 руб. за евро.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2968 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61202,795 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,151 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2968 руб. Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,655 руб. Было заключено 8158 сделок.... Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,655 руб. Было заключено 8158 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,669 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,255 руб., максимальный - 74,8725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,255 руб., максимальный - 74,8725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7469 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6876 руб., максимальный - 11,7647 руб. Было заключено 436 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,6876 руб., максимальный - 11,7647 руб. Было заключено 436 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ отыграл утренние потери благодаря надеждам на деэскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, однако попытка роста была сдержана статистикой об ускорении инфляции в США в январе, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва.... читать дальше

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Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг, повысившись более чем на 1%. Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах. Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей... Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и... "С января 2021 года компании установили и... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе 2022 года увеличился на 9,1% по сравнению с январем 2021 годом, до 69,4 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов выросла на 2% (до 30,8 млн тонн), наливных - на... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило... Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило... читать дальше

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Черный бриллиант "Энигма", крупнейший в мире бриллиант, возраст которого оценивается, как минимум, в 1 млрд лет, ушел с молотка за $4,3 млн на аукционе, проведенном домом Sotheby's. В сообщении аукционного дома не разглашалось имя покупателя, но говорилось, что он воспользовался... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал фининституты готовиться к потенциальным последствиям ухудшения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg. "Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это... "Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это... читать дальше

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Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает ЦБ) и помощника президента РФ Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6733 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2022 года снизился на 2,8% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного...

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в январе увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекорда. Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в... Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в... читать дальше

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Рост потребительских цен в Белоруссии в январе 2022 года ускорился до 1,5% с 0,9% в декабре и 0,5% в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%... Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%... читать дальше

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