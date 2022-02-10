.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,669 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1%
В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно
 
Минэкономразвития оценило рост ВВП в 2021 году в 4,6%
Декабрьский рост ВВП РФ составил, по оценке Минэкономразвития, 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,3% в ноябре (оценка уточнена с 5,2%), говорится в опубликованном вчера министерством докладе "Картина деловой активности". В целом в 2021...
 
Рейтинг платежных систем в 2021 году
По итогам 2021 года рейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Серебро по количеству упоминаний у Qiwi - компания стала лидером...
 
Срок потребкредитов могут ограничить пятью годами
Срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Такой законопроект...
 
10 февраля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,669 руб.

 0  
10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,669 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,255 руб., максимальный - 74,8725 руб. Было заключено 56020 сделок. Объем торгов составил 252432,5 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,58 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 0,21% и составила 61202,795 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61202,795 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,151 млрд руб., или на...
.
10 февраля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,2968 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2968 руб.

Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,655 руб. Было заключено 8158 сделок....    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,669 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,669 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,255 руб., максимальный - 74,8725 руб. Было...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7469 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7469 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6876 руб., максимальный - 11,7647 руб. Было заключено 436 сделок....    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:59
Рынок российских акций вырос на 0,5-0,8%
Рынок акций РФ отыграл утренние потери благодаря надеждам на деэскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, однако попытка роста была сдержана статистикой об ускорении инфляции в США в январе, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва....    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:48
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг, повысившись более чем на 1%. Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:43
ФАС признала "ММК", "НЛМК", "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката.

"С января 2021 года компании установили и...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:38
Грузооборот морских портов РФ в январе увеличился на 9,1%
Грузооборот морских портов РФ в январе 2022 года увеличился на 9,1% по сравнению с январем 2021 годом, до 69,4 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов выросла на 2% (до 30,8 млн тонн), наливных - на...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:31
Американские фондовые индексы снижаются на данных о высокой инфляции в США
Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:23
Черный бриллиант "Энигма" продан на аукционе Sotheby's за $4,3 млн в криптовалюте
Черный бриллиант "Энигма", крупнейший в мире бриллиант, возраст которого оценивается, как минимум, в 1 млрд лет, ушел с молотка за $4,3 млн на аукционе, проведенном домом Sotheby's. В сообщении аукционного дома не разглашалось имя покупателя, но говорилось, что он воспользовался...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:15
ЕЦБ призвал банки готовиться к потенциальным последствиям ухудшения отношений России и Запада
Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал фининституты готовиться к потенциальным последствиям ухудшения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg.

"Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:07
Экс-глава ЦБ РФ Игнатьев не вошел в госсписок кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка
Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает ЦБ) и помощника президента РФ Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,6733 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6733 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 17:52
Реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 2,8% - ЦБ РФ
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2022 года снизился на 2,8% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного...
.
10 февраля 2022 года 17:31
Объем нового банковского кредитования в Китае в январе вырос в 3,5 раза до рекордных 3,98 трлн юаней
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в январе увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекорда.

Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в...    читать дальше
.
10 февраля 2022 года 17:23
Годовая инфляция в Белоруссии в январе ускорилась до 10,4%
Рост потребительских цен в Белоруссии в январе 2022 года ускорился до 1,5% с 0,9% в декабре и 0,5% в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).

Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.