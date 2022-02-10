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10 февраля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7494 руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7494 руб. Минимальный курс юаня составил 11,74 руб., максимальный - 11,79 руб. Было заключено 76 сделок. Объем торгов составил 220,15 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,759 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.10 февраля 2022 года 16:55
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 16 тыс. - до 223 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние 5 недель. Согласно уточненным... читать дальше
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.10 февраля 2022 года 16:36
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.10 февраля 2022 года 16:19
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