Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1318,4 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до -1318,4 млрд руб.

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Грузооборот морских портов РФ в январе 2022 года увеличился на 9,1% по сравнению с январем 2021 годом, до 69,4 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов выросла на 2% (до 30,8 млн тонн), наливных - на... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило... Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило... читать дальше

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Черный бриллиант "Энигма", крупнейший в мире бриллиант, возраст которого оценивается, как минимум, в 1 млрд лет, ушел с молотка за $4,3 млн на аукционе, проведенном домом Sotheby's. В сообщении аукционного дома не разглашалось имя покупателя, но говорилось, что он воспользовался... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал фининституты готовиться к потенциальным последствиям ухудшения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg. "Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это... "Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это... читать дальше

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Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает ЦБ) и помощника президента РФ Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6733 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2022 года снизился на 2,8% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного... При этом индекс реального эффективного...

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в январе увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекорда. Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в... Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в... читать дальше

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Рост потребительских цен в Белоруссии в январе 2022 года ускорился до 1,5% с 0,9% в декабре и 0,5% в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат). Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%... Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%... читать дальше

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"Автотор" и компания BMW продлили до 2028 года действующий контракт о сотрудничестве, сообщила пресс-служба российского автопроизводителя. Производство автомобилей BMW на заводе в Калининграде будет продолжено в соответствии с приоритетами развития российской... Производство автомобилей BMW на заводе в Калининграде будет продолжено в соответствии с приоритетами развития российской... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7% в... Инфляция ускорилась по сравнению с 7% в... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 16 тыс. - до 223 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние 5 недель. Согласно уточненным... Согласно уточненным... читать дальше

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Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18,2%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $181,694 млн, или $21 цент в расчете на акцию, по... читать дальше

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0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-193 на 20 млрд 302,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В 4-м квартале 2021 года EBITDA "ФосАгро" выросла на 8% к предыдущему кварталу и в 3,5 раза к аналогичному периоду 2020 года, до 61,5 млрд рублей, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" (61,4 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA... читать дальше

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Страны ОПЕК в январе увеличили добычу нефти на 64 тыс. б/с - до 27,98 млн б/с, пишет организация со ссылкой на данные вторичных источников. Так, производство выросло в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство в Венесуэле, Ливии и... Так, производство выросло в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство в Венесуэле, Ливии и... читать дальше

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