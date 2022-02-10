10 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 января по 05 февраля
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Январь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 января
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2022
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10 февраля 2022 года 18:38
Грузооборот морских портов РФ в январе 2022 года увеличился на 9,1% по сравнению с январем 2021 годом, до 69,4 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). При этом перевалка сухих грузов выросла на 2% (до 30,8 млн тонн), наливных - на... читать дальше
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10 февраля 2022 года 18:31
Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило... читать дальше
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10 февраля 2022 года 18:23
Черный бриллиант "Энигма", крупнейший в мире бриллиант, возраст которого оценивается, как минимум, в 1 млрд лет, ушел с молотка за $4,3 млн на аукционе, проведенном домом Sotheby's. В сообщении аукционного дома не разглашалось имя покупателя, но говорилось, что он воспользовался... читать дальше
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10 февраля 2022 года 18:15
Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал фининституты готовиться к потенциальным последствиям ухудшения отношений России и Запада из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg.
"Когда есть напряженность и есть возможность введения санкций, конечно, это... читать дальше
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10 февраля 2022 года 18:07
Правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает ЦБ) и помощника президента РФ Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на... читать дальше
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10 февраля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6733 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,2375 руб., максимальный - 74,855 руб. Было... читать дальше
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10 февраля 2022 года 17:52
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2022 года снизился на 2,8% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте.
При этом индекс реального эффективного...
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10 февраля 2022 года 17:31
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в январе увеличился в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекорда.
Китайские банки за минувший месяц выдали кредиты на сумму 3,98 трлн юаней ($626 млрд) по сравнению с 1,13 трлн юаней в... читать дальше
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10 февраля 2022 года 17:23
Рост потребительских цен в Белоруссии в январе 2022 года ускорился до 1,5% с 0,9% в декабре и 0,5% в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).
Годовая инфляция в январе (к январю 2021 года) ускорилась до 10,4%... читать дальше
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10 февраля 2022 года 17:11
"Автотор" и компания BMW продлили до 2028 года действующий контракт о сотрудничестве, сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.
Производство автомобилей BMW на заводе в Калининграде будет продолжено в соответствии с приоритетами развития российской... читать дальше
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10 февраля 2022 года 17:03
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года.
Инфляция ускорилась по сравнению с 7% в... читать дальше
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10 февраля 2022 года 16:55
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 16 тыс. - до 223 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние 5 недель.
Согласно уточненным... читать дальше
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10 февраля 2022 года 16:48
Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18,2%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $181,694 млн, или $21 цент в расчете на акцию, по... читать дальше
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10 февраля 2022 года 16:36
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-193 на 20 млрд 302,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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10 февраля 2022 года 16:35
В 4-м квартале 2021 года EBITDA "ФосАгро" выросла на 8% к предыдущему кварталу и в 3,5 раза к аналогичному периоду 2020 года, до 61,5 млрд рублей, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" (61,4 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA... читать дальше
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10 февраля 2022 года 16:19
Страны ОПЕК в январе увеличили добычу нефти на 64 тыс. б/с - до 27,98 млн б/с, пишет организация со ссылкой на данные вторичных источников.
Так, производство выросло в основном в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство в Венесуэле, Ливии и... читать дальше
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