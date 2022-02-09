Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,774 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,6275 руб., максимальный - 75,06 руб. Было заключено 8403 сделки. Объем торгов составил 39756,87 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,78 руб. за доллар США.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,774 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61076,644 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1194,298 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7787 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,64 руб., максимальный - 75,09 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 74,64 руб., максимальный - 75,09 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4385 руб. Минимальный курс евро составил 85,24 руб., максимальный - 85,825 руб. Было заключено 6162 сделки.... Минимальный курс евро составил 85,24 руб., максимальный - 85,825 руб. Было заключено 6162 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7401 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7235 руб., максимальный - 11,8049 руб. Было заключено 359 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,7235 руб., максимальный - 11,8049 руб. Было заключено 359 сделок.... читать дальше

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Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 4-м квартале 2021 года составил 0,5% в годовом сравнении после роста на 8,8% в 3-м квартале (оценка повышена с 8,1%), на 6,8% во 2-м квартале (оценка понижена с 7,4%) и падения на 3,9% в 1-м квартале (уточнена с 3,7%), говорится... читать дальше

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Безработица в России в декабре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре 2021 года и удерживающемся уже на протяжении четырех месяцев, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за... Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за... читать дальше

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ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2021 года составил 3,4% в годовом выражении после повышения на 0,6% в октябре, на 2,0% в сентябре, на 1,5% в августе, на 2,2% в июле, на 4,9% в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 29 января по 4 февраля не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин в РФ вырос в цене на 0,9%. На предыдущей неделе бензин подорожал на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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За период с 29 января по 4 февраля 2022 года цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (22 по 28 января т.г.) цены на эту продукцию выросли на 1,1%. В том числе на огурцы... В том числе на огурцы... читать дальше

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В декабре оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за декабрь 2020 года на 5,4% - до 4 трлн 160,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя ускорился после повышения на 3,1% в ноябре. Результат... Результат... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2021 года вырос на 5,9% в годовом выражении после роста на 7,6% в ноябре (пересмотренные данные), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении в ноябре на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2022 года в добывающих производствах вырос до плюс 0,3% с минус 0,7%, в обрабатывающих производствах подскочил до плюс 2% с минус 3,3% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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За период с 29 января по 4 февраля 2022 года потребительские цены повысились на 0,29%, с начала февраля - на 0,17%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе с 22 по 28 января) инфляция составляла на 0,19% В феврале 2021 года цены... В феврале 2021 года цены... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,5-3% благодаря снижению геополитических рисков, а также позитивной динамике внешних фондовых площадок. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в среду, последовав за... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в среду, последовав за... читать дальше

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Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в среду после выхода данных министерства энергетики США о недельной динамике запасов этого энергоресурса в стране. Данные показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76... Данные показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76... читать дальше

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Объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России в 2021 году составил 611 млн бутылок, или 27% от общего рынка, свидетельствуют оценки Высшей школы экономики на основе данных Росстата и Росалкогольрегулирования. Объем продаж крепких алкогольных напитков... Объем продаж крепких алкогольных напитков... читать дальше

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