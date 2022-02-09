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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,774 руб.
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09 февраля 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,774 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,774 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,6275 руб., максимальный - 75,06 руб. Было заключено 8403 сделки. Объем торгов составил 39756,87 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,78 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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