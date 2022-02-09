ЦБ РФ установил курс евро с 10 февраля в размере 85,3784 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 85,3784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,36 коп.

.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию "О подходах к определению понятия "качество товаров" в сфере защиты прав потребителей", сообщили в пресс-службе ЕЭК. "В понятие "качество" предложено включать характеристики, обеспечивающие соответствие... "В понятие "качество" предложено включать характеристики, обеспечивающие соответствие... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 65,71 пункта (1,85%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3617,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3626,09 (+2,1%) пункта, минимальное... читать дальше

.

По итогам 4-го квартала датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS показала рекордные показатели выручки, EBIT и чистой прибыли на фоне скачка стоимости фрахта в условиях растущего потребительского спроса при сохраняющихся проблемах в цепочках... читать дальше

.

Верховный суд (ВС) РФ считает нужным втрое - с 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ), сообщил в среду председатель ВС РФ... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО АКБ "ЦентроКредит" на уровне ruBB+. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 82,7333% от номинала, что соответствует доходности 9,39% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.

Цены на нефть умеренно снижаются днем после непродолжительного периода подъема с утра. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск составляла $90,46 за баррель, что на $0,32 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск составляла $90,46 за баррель, что на $0,32 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

.

Российские суды в прошлом году рассмотрели более 8,8 тыс. дел о взыскании с граждан кредитной задолженности. "Из полутора триллионов рублей, заявленных о взыскании с граждан кредитными организациями, удовлетворена только половина - 750 млрд рублей", - сказал... "Из полутора триллионов рублей, заявленных о взыскании с граждан кредитными организациями, удовлетворена только половина - 750 млрд рублей", - сказал... читать дальше

.

Производство сахара в России из сахарной свеклы урожая 2021 года может составить около 5,65 млн тонн, сообщается в январском отчете Международной организации по сахару (ISO). Согласно документу, сезон переработки сахарной свеклы завершен, производство сахара достигло... Согласно документу, сезон переработки сахарной свеклы завершен, производство сахара достигло... читать дальше

.

В ходе торгов в среду европейские фондовые индексы активно повышаются, локомотивом роста выступают акции технологических компаний, получающие поддержку со стороны снижающейся доходности облигаций. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:22... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:22... читать дальше

.

Рост промпроизводства в РФ в январе 2022 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 7,1% в годовом выражении, инфляция - 1,1%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,... читать дальше

.

Гражданин, не дожидаясь истечения трехлетнего срока с даты завершения процедуры банкротства, может становиться участником юрлица, ограничение действует лишь на занятие управленческих должностей, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России. "Гражданин... "Гражданин... читать дальше

.

Спрос на нефть вышел на докризисный уровень, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Спрос на нефть восстанавливается, можно говорить о том, что он вышел на докризисный уровень. Мировая экономика восстанавливается, несмотря на новые штаммы (коронавируса)", -... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 85,3784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 74,8015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Чистая прибыль финского шинного концерна Nokian Tyres по итогам 2021 выросла в 2,4 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до 206,2 млн евро, следует из сообщения концерна. При этом чистые продажи концерна в 2021 году составили 1,714 млрд рублей, что на 30,5%... При этом чистые продажи концерна в 2021 году составили 1,714 млрд рублей, что на 30,5%... читать дальше

.