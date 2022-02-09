09 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
9 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Декабрь 2021
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2021
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 января по 04 февраля
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:26
Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря сильным квартальным отчетам. Участники рынка также оценивали данные о внешнеторговом балансе США.
Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:20
Доллар США и евро на "Московской бирже" в среду утром меняются незначительно.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,07 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 75,0325 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,0114... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:14
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно во вторник.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта.
Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на... читать дальше
.
09 февраля 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 75,3042 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,64 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с...
.
09 февраля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
.
08 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59882,346 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 904,576 млрд руб., или на...
.
08 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб.
Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856... читать дальше
.
08 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8158 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок.... читать дальше
.
08 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2595 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено... читать дальше
.
08 февраля 2022 года 18:59
Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за... читать дальше
.
08 февраля 2022 года 18:51
Эксперты зернового рынка определились с первыми прогнозами сбора зерна в РФ в этом году. Оценки превышают прошлогодний показатель. Но картину может испортить погода - обилие снега на полях и теплая погода создают риск появления ледяных корок и гибели озимых, считают эксперты,... читать дальше
.