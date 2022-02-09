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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
 
Минэкономразвития до 5,9% повысило прогноз по инфляции на этот год
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4% до 5,9%, сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник. Информацию подтвердил близкий к кабинету министров собеседник, а также источник, знакомый с оценками министерства. Показатель...
 
В КоАП внесут штрафы за срыв импортозамещения
В России введут штрафы за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров. По информации "Известий", Минпромторг в марте внесет в правительство законопроект с соответствующими поправками в КоАП РФ. "В настоящее время...
 
Предлагаются новые правила работы агрегаторов по управлению энергоспросом
В России услуга управления спросом на энергетическом рынке, когда бизнес добровольно снижает потребление, чтобы сгладить пики спроса, может быть интегрирована в оптовый рынок мощности, выяснил "Коммерсант". Главная цель, по словам регуляторов, -...
 
09 февраля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Баланс счета текущих операций Германии Декабрь 2021
10:00 Внешнеторговый баланс Германии Декабрь 2021
12:00 Промышленное производство в Италии Декабрь 2021
18:00 Запасы на оптовых складах США Декабрь 2021
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 29 января по 04 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 февраля 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,3%
Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря сильным квартальным отчетам. Участники рынка также оценивали данные о внешнеторговом балансе США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:20
Доллар и евро торгуются на "Московской бирже" вблизи уровней закрытия вчерашней сессии
Доллар США и евро на "Московской бирже" в среду утром меняются незначительно.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,07 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 75,0325 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 75,0114 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,0114...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:14
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022-2023 годы
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:07
Европейские рынки акций закрылись без единой динамики
Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта.

Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на...    читать дальше
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09 февраля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,3042 руб., евро - 85,892 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 75,3042 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с...
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09 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Баланс счета текущих операций...    читать дальше
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08 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 февраля выросла на 1,53% и составила 59882,346 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59882,346 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 904,576 млрд руб., или на...
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08 февраля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,8716 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб.

Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856...    читать дальше
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08 февраля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8158 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8158 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок....    читать дальше
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08 февраля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,2595 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2595 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено...    читать дальше
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08 февраля 2022 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом на 2,3-3%
Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за...    читать дальше
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08 февраля 2022 года 18:51
Сбор зерна в РФ в 2022 году может составить от 125 млн до 130 млн тонн - эксперты
Эксперты зернового рынка определились с первыми прогнозами сбора зерна в РФ в этом году. Оценки превышают прошлогодний показатель. Но картину может испортить погода - обилие снега на полях и теплая погода создают риск появления ледяных корок и гибели озимых, считают эксперты,...    читать дальше
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