ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,3042 руб., евро - 85,892 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,61 коп.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 75,3042 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,64 коп.

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря сильным квартальным отчетам. Участники рынка также оценивали данные о внешнеторговом балансе США. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3... Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3... читать дальше

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Доллар США и евро на "Московской бирже" в среду утром меняются незначительно. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,07 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 75,0325 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,07 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 75,0325 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,0114... читать дальше

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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно во вторник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта. Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на... Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 75,3042 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59882,346 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 904,576 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб. Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856... Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8158 руб. Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2595 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за... читать дальше

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Эксперты зернового рынка определились с первыми прогнозами сбора зерна в РФ в этом году. Оценки превышают прошлогодний показатель. Но картину может испортить погода - обилие снега на полях и теплая погода создают риск появления ледяных корок и гибели озимых, считают эксперты,... читать дальше

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