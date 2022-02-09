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09 февраля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,3042 руб., евро - 85,892 руб.
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9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 75,3042 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 85,892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,61 коп.
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Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно во вторник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил всего 0,01% и составил 465,34 пункта. Французский индекс САС 40 увеличился на 0,27%, германский DAX - на... читать дальше
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.09 февраля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Баланс счета текущих операций... читать дальше
.08 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 февраля выросла на 1,53% и составила 59882,346 млрд руб.
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.08 февраля 2022 года 18:59
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