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08 февраля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,8716 руб.
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8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб. Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856 сделок. Объем торгов составил 34616,03 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,7675 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.08 февраля 2022 года 19:15
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