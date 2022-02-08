Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,8716 руб.

Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856 сделок. Объем торгов составил 34616,03 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,7675 руб. за евро.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59882,346 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 904,576 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8716 руб. Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856... Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 6856... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8158 руб. Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,77 руб., максимальный - 11,8799 руб. Было заключено 269 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2595 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,99 руб., максимальный - 75,58 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за... читать дальше

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Эксперты зернового рынка определились с первыми прогнозами сбора зерна в РФ в этом году. Оценки превышают прошлогодний показатель. Но картину может испортить погода - обилие снега на полях и теплая погода создают риск появления ледяных корок и гибели озимых, считают эксперты,... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают снижение вечером во вторник в преддверии возобновления переговоров по ядерной программе Ирана. Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти,... Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти,... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, инвесторы следят за корпоративными новостями и оценивают данные о внешнеторговом балансе США. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с... Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2399 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,97 руб., максимальный - 75,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,97 руб., максимальный - 75,55 руб. Было... читать дальше

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Авиакомпания Red Wings планирует увеличить пассажиропоток по итогам 2022 года на 45% по сравнению с "допандемийным" 2019 годом - до 4,5 млн человек. Как сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином... Как сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином... читать дальше

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Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в январе 2022 года достигла рекордных уровней: среднестатистический дом обойдется в 276,7 тыс. фунтов стерлингов ($374,4 тыс.), свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking... читать дальше

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Использование углеводородов в энергетике останется актуальным на протяжении ближайших 20-30, а то и 50 лет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию. "Я уже много раз говорил о том, что отказываться от... "Я уже много раз говорил о том, что отказываться от... читать дальше

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Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. в четвертом квартале 2021 года вышел на прибыльный уровень и увеличил выручку на 54%, сильнее ожиданий аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился до $80,7 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $79,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-191 на 17 млрд 288,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль американской компании S&P Global Inc. в четвертом квартале 2021 года выросла на 49% - до $675 млн с $454 млн за тот же период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,79 против $1,88. Как сообщается в пресс-релизе компании, её скорректированная... читать дальше

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