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08 февраля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8228 руб.
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8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 779 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8228 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8024 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 320,18 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8381 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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