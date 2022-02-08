Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -621,8 млрд руб.

8 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -621,8 млрд руб.

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Количество наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России возросло в 1,6 раза за прошедшую неделю, 93,5% из них находятся на домашнем лечении, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6... "За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6... читать дальше

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В среду, 9 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 9 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 9 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Шведский производитель автомобилей Volvo Cars инвестирует 10 млрд шведских крон ($1,1 млрд) в производственное предприятие в городском округе Торсланда, расположенном в муниципалитете Гетеборга, в ближайшие годы, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания планирует... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8582 руб. Минимальный курс евро составил 85,67 руб., максимальный - 86,34 руб. Было заключено 2649 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,67 руб., максимальный - 86,34 руб. Было заключено 2649 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4408,79 (+1,93) руб./грамм; на серебро - 55,35 (+0,59) руб./грамм; на платину - 2450,14 (-17,11) руб./грамм; на палладий - 5420,81 (-48,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за исключением гонконгского индекса Hang Seng. На рынках сохраняется волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность нормализации политики центральных... На рынках сохраняется волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность нормализации политики центральных... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Курс доллара опустился ниже 75 руб. впервые с 13 января, евро торгуется по направлению к 85 руб. Курс доллара США составил 74,99 руб. в 14:28 мск, что на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... Курс доллара США составил 74,99 руб. в 14:28 мск, что на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 62,38 пункта (1,797%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3533,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3535,84 (+1,87%) пункта,... читать дальше

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В настоящее время дефицит иностранной рабочей силы в России составляет от 1,5 до 2 млн человек, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Сегодня, учитывая пандемию и ограничения на границах, строительная отрасль испытывает дефицит... "Сегодня, учитывая пандемию и ограничения на границах, строительная отрасль испытывает дефицит... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2021 года снизилась по итогам восьмого месяца подряд - до 5,4% по сравнению с 5,5% в ноябре. Показатель оказался на 0,1 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года, то... читать дальше

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Авиакомпания "Россия" в 2021 году получила 382 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 82% меньше прибыли за допандемийный 2019 год, следует из отчетности компании. 2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, "Россия" закончила с чистым... 2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, "Россия" закончила с чистым... читать дальше

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Владельцы облигаций ОАО "Ямал СПГ" 1-й и 2-й серий согласились внести изменения в решения о выпусках и проспект бондов, говорится в сообщениях компании. На повестку дня собраний владельцев облигаций был вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение... На повестку дня собраний владельцев облигаций был вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение... читать дальше

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РФ с 1 января по 6 февраля экспортировала продукции АПК на $2,092 млрд, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $2,468 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Наибольшие темпы роста демонстрирует экспорт рыбы и морепродуктов - на 56%,... Наибольшие темпы роста демонстрирует экспорт рыбы и морепродуктов - на 56%,... читать дальше

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Правительство продолжает энергично принимать меры в связи с сохранением инфляционного давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление - оно продолжается. В первую очередь, из-за общемировых... "Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление - оно продолжается. В первую очередь, из-за общемировых... читать дальше

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