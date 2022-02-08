08 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2021
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Декабрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2022 года 15:38
Количество наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России возросло в 1,6 раза за прошедшую неделю, 93,5% из них находятся на домашнем лечении, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6... читать дальше
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08 февраля 2022 года 15:30
В среду, 9 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 345 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 февраля 2022 года 15:30
В среду, 9 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 февраля 2022 года 15:30
В среду, 9 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 февраля 2022 года 15:27
Шведский производитель автомобилей Volvo Cars инвестирует 10 млрд шведских крон ($1,1 млрд) в производственное предприятие в городском округе Торсланда, расположенном в муниципалитете Гетеборга, в ближайшие годы, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания планирует... читать дальше
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08 февраля 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8582 руб.
Минимальный курс евро составил 85,67 руб., максимальный - 86,34 руб. Было заключено 2649 сделок.... читать дальше
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08 февраля 2022 года 14:58
ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4408,79 (+1,93) руб./грамм; на серебро - 55,35 (+0,59) руб./грамм; на платину - 2450,14 (-17,11) руб./грамм; на палладий - 5420,81 (-48,99) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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08 февраля 2022 года 14:53
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов во вторник за исключением гонконгского индекса Hang Seng.
На рынках сохраняется волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность нормализации политики центральных... читать дальше
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08 февраля 2022 года 14:45
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Курс доллара опустился ниже 75 руб. впервые с 13 января, евро торгуется по направлению к 85 руб.
Курс доллара США составил 74,99 руб. в 14:28 мск, что на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил... читать дальше
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08 февраля 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 62,38 пункта (1,797%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3533,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3535,84 (+1,87%) пункта,... читать дальше
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08 февраля 2022 года 14:19
В настоящее время дефицит иностранной рабочей силы в России составляет от 1,5 до 2 млн человек, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
"Сегодня, учитывая пандемию и ограничения на границах, строительная отрасль испытывает дефицит... читать дальше
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08 февраля 2022 года 14:05
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2021 года снизилась по итогам восьмого месяца подряд - до 5,4% по сравнению с 5,5% в ноябре. Показатель оказался на 0,1 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года, то... читать дальше
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08 февраля 2022 года 13:53
Авиакомпания "Россия" в 2021 году получила 382 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 82% меньше прибыли за допандемийный 2019 год, следует из отчетности компании.
2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, "Россия" закончила с чистым... читать дальше
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08 февраля 2022 года 13:46
Владельцы облигаций ОАО "Ямал СПГ" 1-й и 2-й серий согласились внести изменения в решения о выпусках и проспект бондов, говорится в сообщениях компании.
На повестку дня собраний владельцев облигаций был вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение... читать дальше
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08 февраля 2022 года 13:45
РФ с 1 января по 6 февраля экспортировала продукции АПК на $2,092 млрд, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $2,468 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
Наибольшие темпы роста демонстрирует экспорт рыбы и морепродуктов - на 56%,... читать дальше
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08 февраля 2022 года 13:33
Правительство продолжает энергично принимать меры в связи с сохранением инфляционного давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление - оно продолжается. В первую очередь, из-за общемировых... читать дальше
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