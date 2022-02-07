Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,6239 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,395 руб., максимальный - 76,0775 руб. Было заключено 43275 сделок. Объем торгов составил 176822,16 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,605 руб. за доллар США.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6239 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58977,770 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 419,773 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6651 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4468 руб. Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,99 руб. Было заключено 6504 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,99 руб. Было заключено 6504 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6239 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,395 руб., максимальный - 76,0775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,395 руб., максимальный - 76,0775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8768 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8481 руб., максимальный - 11,9649 руб. Было заключено 318 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,8481 руб., максимальный - 11,9649 руб. Было заключено 318 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, завершил понедельник ростом индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Европейские рынки акций начали торги без единой динамики, потом снижались, вечером большинство индикаторов повышалось. Европейские рынки акций начали торги без единой динамики, потом снижались, вечером большинство индикаторов повышалось. Рынки... Рынки... читать дальше

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Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, снизилась в декабре 2021 года до 4,1% с 4,2%, обновив абсолютный минимум этого показателя, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это произошло... Это произошло... читать дальше

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Контейнерный рынок РФ по итогам декабря 2021 года увеличился по сравнению с декабрем 2020 года на 11,6% - до 601,5 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO. "Импортные перевозки в декабре выросли на 15% относительно ноября 2021 года и на 9,4% по... "Импортные перевозки в декабре выросли на 15% относительно ноября 2021 года и на 9,4% по... читать дальше

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Инфляция в Китае останется умеренной в 2022 году, если ужесточение политики мировыми центробанками замедлит подъем цен на сырьевые товары, отмечают в Государственном комитете по развитию и реформам (NDRC) КНР. NDRC ожидает снижения инфляционных рисков в стране в этом... NDRC ожидает снижения инфляционных рисков в стране в этом... читать дальше

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Американский рынок акций меняется разнонаправленно в ходе торгов, инвесторы следят за корпоративными новостями и ждут данных об инфляции в США. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск снизилось на 0,05% и составило 35072,36 пункта. Индекс Standard & Poor's 500... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск снизилось на 0,05% и составило 35072,36 пункта. Индекс Standard & Poor's 500... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6119 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,05 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб., максимальный - 76,05 руб. Было... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в январе закупили 46,3 тонны золота на $2,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Драйверами притока были укрепление цен на золото и спад на фондовых рынках, поясняет WGC, несмотря на то, что... Драйверами притока были укрепление цен на золото и спад на фондовых рынках, поясняет WGC, несмотря на то, что...

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Криптовалюты растут в цене в понедельник, поддерживаемые общим настроем рынков к риску после публикации данных о количестве рабочих мест в США в пятницу. Стоимость биткойна к 16:50 мск поднялась на 2,8% за последние сутки и составила $42,861 тыс. При этом криптовалюта... Стоимость биткойна к 16:50 мск поднялась на 2,8% за последние сутки и составила $42,861 тыс. При этом криптовалюта... читать дальше

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Мировые финтех-компании привлекли инвестиции на сумму свыше $210 млрд в 2021 году - на 70% больше, чем годом ранее, в частности, благодаря росту интереса инвесторов к криптовалютам и технологии блокчейн, говорится в отчете KPMG. Инвестиции в сервисы, ориентированные на... Инвестиции в сервисы, ориентированные на... читать дальше

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АКРА присвоило ПАО "Русал Братск" рейтинг "А+(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Русал Братский алюминиевый завод" базируется на определении оценки собственной кредитоспособности (ОСК) самой... "Кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Русал Братский алюминиевый завод" базируется на определении оценки собственной кредитоспособности (ОСК) самой... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-190 на 20 млрд 671,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в связи с приобретением компании "СИБУРом". На момент отзыва корпоративный рейтинг НКНХ находился на уровне "Ba3" со "стабильным" прогнозом. На момент отзыва корпоративный рейтинг НКНХ находился на уровне "Ba3" со "стабильным" прогнозом. В октябре 2021 года... В октябре 2021 года... читать дальше

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