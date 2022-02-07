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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 86,5181 руб.
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07 февраля 2022 года 12:47

ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 86,5181 руб.

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7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 86,5181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,82 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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