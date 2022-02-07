ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 75,6806 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 75,6806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,03 коп.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,66 пункта (0,221%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3478,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3520,83... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стали только возобновившие торги после длительных праздников рынки материкового Китая и Гонконга. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает... Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает... читать дальше

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Средние расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году могут вырасти до $175,41 на человека по сравнению со $164,76 в прошлом году, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. Совокупные расходы по стране... Совокупные расходы по стране... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены снижаются после обновления максимума за 7 лет накануне. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск подешевели на $0,77 (0,83%) - до $92,5 за баррель. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск подешевели на $0,77 (0,83%) - до $92,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных... Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных... читать дальше

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Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в третьем квартале 2021 года увеличились на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. При этом в большинстве государств показатель вырос, но это нивелировалось падением в США на... читать дальше

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Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) одобрила передачу корпоративного контроля и косвенного управления Fieldwood Energy E&P Mexico в пользу Lukoil International Upstream Holding. Согласно сообщению регулятора, следующим шагом будет запрос уведомления об... Согласно сообщению регулятора, следующим шагом будет запрос уведомления об... читать дальше

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Число жалоб на российские банки за 2021 год снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении Банка России. "Основной фактор снижения - сокращение поступления жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов в связи с... "Основной фактор снижения - сокращение поступления жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов в связи с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне... читать дальше

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ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора. Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых... Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых... читать дальше

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Россия в 2021 году импортировала 242,2 тыс. тонн мяса птицы, что на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщает ФТС. В натуральном выражении поставки выросли на 28,6%, до $411,6 млн. Импорт других видов мяса снизился на 6,3%, до 223 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 17,2%, до... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,29 пункта (0,815%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3442,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3520,83 (+1,44%) пункта,... читать дальше

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Более 2 тыс. преступлений выявлено сфере ЖКХ в 2021 году, ущерб составил 2,3 млрд руб., заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. "В 2021 году в сфере ЖКХ зарегистрировано 2154 преступления. Размер причинённого... "В 2021 году в сфере ЖКХ зарегистрировано 2154 преступления. Размер причинённого... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 31 января по 7 февраля) - 76,4688 руб. за доллар, максимальное значение - 78,39 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,92 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,34/76,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,93/87,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,12/76,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...

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