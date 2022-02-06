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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 76,0509 руб., евро - 87,1163 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
 
Россия поставила рекорд по выдаче межправительственных кредитов
Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении - исторический...
 
Сервис платежей для самозанятых может заработать уже в этом месяце
Федеральная налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения "Мой налог", рассказали "Известиям" источники из числа участников рынка. Причем новый функционал может заработать уже в феврале...
 
Автодилеры ожидают подорожания на 20% новых автомобилей
Новые автомобили в прошлом году уже подорожали в среднем на 20% и могут дорожать дальше в таких же пределах, считают представители авторынка. Рост цен разгоняют и сами покупатели, готовые брать растущие в цене автомобили в кредит, пишет "Российская...
 
06 февраля 2022 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 76,0509 руб., евро - 87,1163 руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 76,0509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,53 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 февраля 2022 года 10:36
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449...    читать дальше
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06 февраля 2022 года 09:48
Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в январе составил 59%
В январе 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил $232,2 млн, что на $86,2 млн (59%) больше показателя 2021 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Общий объем экспорта Азербайджана за отчетный период составил $3,1 млрд.

По данным...    читать дальше
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06 февраля 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 76,0509 руб., евро - 87,1163 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 76,0509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,92 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению...
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05 февраля 2022 года 17:31
Семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется
Семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 16:12
В Белоруссии на три месяца вводится лицензирование экспорта лука, капусты и яблок
Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено с 5 февраля в Белоруссии для защиты внутреннего рынка, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

"Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения....    читать дальше
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05 февраля 2022 года 15:09
На расширение парка санитарной авиации правительство РФ направит финансирование
Федеральному медико-биологическому агентству будет направлено финансирование на приобретение в лизинг специализированного самолёта для оказания неотложной медицинской помощи гражданам, распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Решение...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 14:02
Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 13:14
Правительство РФ расширило параметры субсидирования производителей станкоинструментальной продукции
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции. За счет федеральной поддержки предприятия предоставляют покупателям скидку на свою продукцию, сообщает пресс-служба...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 12:24
Fitch ухудшило прогноз рейтинга Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".

"Ожидания более продолжительного периода обострения...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 11:59
Toshiba рассматривает возможность разделения на две компании
Японская Toshiba Corp. вчера заявила, что изучает возможность разделения на две самостоятельные компании. Таким образом, она пересмотрела прежний план, который под давлением акционеров предполагал деление бизнеса на три части, сообщает Nikkei.

Кроме того, теперь Toshiba...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 11:35
За сутки в РФ выявлено более 177 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 тыс. 282 случая, что на 9 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 18 тыс. 32 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 11:23
В Хорватии утвержден дизайн национальной стороны монет евро и евроцентов
Хорватия вчера утвердила дизайн национальной стороны монет евро и евроцентов, сообщает хорватское издание Index.

Как и предполагалось условиями конкурса, объявленного в августе прошлого года, дизайн отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 11:06
Британия оштрафовала Meta в связи с покупкой GIF-платформы Giphy
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) оштрафовала владельца Facebook, Meta Platforms Inc., на 1,5 млн фунтов стерлингов ($2 млн) в связи с покупкой платформы для отправки GIF-сообщений Giphy.

Ранее CMA...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 10:39
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 390 млн 990 тыс. 703, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 724 тыс....    читать дальше
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05 февраля 2022 года 10:21
Union Pacific намерен до марта 2025 года выкупить 100 млн акций
Американская железнодорожная компания Union Pacific Corp. сохранила размер квартальных дивидендов на уровне $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 31 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 28 февраля, сообщается в пресс-релизе компании.

Совет директоров...    читать дальше
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05 февраля 2022 года 09:58
"Соллерс" ведет переговоры о партнерстве в России с китайским Chery
Основной акционер российской автомобилестроительной группы "Соллерс Авто" (ООО "Соллерс Груп" Вадима Швецова) ведет переговоры о партнерстве с китайским автопроизводителем Chery Automobile, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Соллерса".

"Соллерс Груп и компания Chery...    читать дальше
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