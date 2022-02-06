ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 февраля в размере 76,0509 руб., евро - 87,1163 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,53 коп.

6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 76,0509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,92 коп.

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449... читать дальше

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В январе 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил $232,2 млн, что на $86,2 млн (59%) больше показателя 2021 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Общий объем экспорта Азербайджана за отчетный период составил $3,1 млрд. По данным... По данным... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 76,0509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,92 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению...

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Семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено с 5 февраля в Белоруссии для защиты внутреннего рынка, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. "Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения.... "Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения.... читать дальше

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Федеральному медико-биологическому агентству будет направлено финансирование на приобретение в лизинг специализированного самолёта для оказания неотложной медицинской помощи гражданам, распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Решение... "Решение... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра республики. "Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный... "Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный... читать дальше

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции. За счет федеральной поддержки предприятия предоставляют покупателям скидку на свою продукцию, сообщает пресс-служба... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B". "Ожидания более продолжительного периода обострения... "Ожидания более продолжительного периода обострения... читать дальше

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Японская Toshiba Corp. вчера заявила, что изучает возможность разделения на две самостоятельные компании. Таким образом, она пересмотрела прежний план, который под давлением акционеров предполагал деление бизнеса на три части, сообщает Nikkei. Кроме того, теперь Toshiba... Кроме того, теперь Toshiba... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 тыс. 282 случая, что на 9 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 18 тыс. 32 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По... "По... читать дальше

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Хорватия вчера утвердила дизайн национальной стороны монет евро и евроцентов, сообщает хорватское издание Index. Как и предполагалось условиями конкурса, объявленного в августе прошлого года, дизайн отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта... Как и предполагалось условиями конкурса, объявленного в августе прошлого года, дизайн отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта... читать дальше

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Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) оштрафовала владельца Facebook, Meta Platforms Inc., на 1,5 млн фунтов стерлингов ($2 млн) в связи с покупкой платформы для отправки GIF-сообщений Giphy. Ранее CMA... Ранее CMA... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 390 млн 990 тыс. 703, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 724 тыс.... читать дальше

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Американская железнодорожная компания Union Pacific Corp. сохранила размер квартальных дивидендов на уровне $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 31 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 28 февраля, сообщается в пресс-релизе компании. Совет директоров... Совет директоров... читать дальше

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Основной акционер российской автомобилестроительной группы "Соллерс Авто" (ООО "Соллерс Груп" Вадима Швецова) ведет переговоры о партнерстве с китайским автопроизводителем Chery Automobile, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Соллерса". "Соллерс Груп и компания Chery... "Соллерс Груп и компания Chery... читать дальше

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