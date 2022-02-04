Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

4 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.02 по 13.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59397,543 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 606,369 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1153 руб. Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,65 руб. Было заключено 7037 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,71 руб., максимальный - 87,65 руб. Было заключено 7037 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9441 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,2899 руб. Было заключено 394 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,2899 руб. Было заключено 394 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0353 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,6525 руб., максимальный - 76,48 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,6525 руб., максимальный - 76,48 руб. Было... читать дальше

.

Рынок акций завершил торги ростом индекса РТС и нулевым изменением индекса МосБиржи. При этом в ходе торгов индекс МосБиржи поднимался выше 3550 пунктов. В пятницу выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... В пятницу выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%,... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста в пятницу вечером. В ходе сессии котировки обновили семилетние рекорды на фоне сохраняющегося беспокойства из-за геополитических рисков и потенциала ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в пятницу разнонаправленными изменениями. Однако позднее Dow Jones вышел из красной зоны в плюс. Инвесторы оценивают свежие данные с рынка труда. При этом технологический сектор восстанавливается после сильного падения в... читать дальше

.

Продажи легковых автомобилей в Великобритании в январе подскочили на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда салоны были закрыты из-за коронавирусных ограничений. В стране было зарегистрировано 115,087 тыс. новых машин по сравнению с 90,249 тыс. в первый... В стране было зарегистрировано 115,087 тыс. новых машин по сравнению с 90,249 тыс. в первый... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9667 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,61 руб., максимальный - 76,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,61 руб., максимальный - 76,35 руб. Было заключено... читать дальше

.

Минпромторг РФ надеется собрать за 2,5-3 года пакет заказов минимум на 400 легких многоцелевых самолетов "Байкал", сообщил глава ведомства Денис Мантуров. "Мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодня "мягких" (юридически не обязывающих... "Мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов. На сегодня "мягких" (юридически не обязывающих... читать дальше

.

Поставка НК "Роснефть" Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) нефти на экспорт в объёме до 100 млн тонн в течение десяти лет оценивается $80 млрд, сообщает российская компания. Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок нефти, уточняет...

.

Безработица в Канаде в январе 2022 года увеличилась до 6,5% с 6% в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Уровень безработицы вырос впервые за девять месяцев. Показатель находится на 0,8 п.п. выше уровня, зарегистрированного в "допандемийном" феврале... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 07.02 по 13.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Саудовская нефтяная Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) вновь вернулась к рассмотрению возможности размещения дополнительного объема акций на открытом рынке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со стратегией компании. По их словам, она может... По их словам, она может... читать дальше

.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась... Безработица в стране в январе поднялась... читать дальше

.

В пятницу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.