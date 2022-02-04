Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0219 руб.

Минимальный курс евро составил 86,675 руб., максимальный - 87,47 руб. Было заключено 2143 сделки. Объем торгов составил 12269,48 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,965 руб. за евро.

4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0219 руб.

.

В пятницу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" в России замедлилось, в целом по стране на новый штамм приходится чуть больше 50% новых случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов -... "В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов -... читать дальше

.

февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-189 на 18 млрд 834 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Эксперты зернового рынка называют прорывом принятие дополнений к российско-китайским протоколам по поставкам пшеницы и ячменя в Китай и считают, что масштабный экспорт российского зерна может начаться в новом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.). Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,78 пункта (1,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3506,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3555,67 (+2,43%) пункта,... читать дальше

.

В России на сегодняшний день сделано более 84,9 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,2/76,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Налог на доходы физических лиц при выводе майнерами криптовалюты в систему традиционных финансов не может быть менее 15%, при этом минимальная ставка налога на прибыль для компаний или ИП, которые занимаются майнингом криптовалют как видом бизнеса, должна быть не меньше 6%,... читать дальше

.

Доллар дешевеет по отношению к евро и японской иене на торгах в пятницу, продолжая реагировать на итоги февральского заседания Европейского центрального банка и заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард. ЕЦБ накануне ожидаемо не стал менять основные параметры... ЕЦБ накануне ожидаемо не стал менять основные параметры... читать дальше

.

Россия и Китай в рамках визита президента РФ Владимира Путина приняли ряд документов, расширяющих возможности для поставок российского зерна в Китай. Теперь пшеница и ячмень могут ввозиться в Китай из всех регионов РФ. Как сообщается на сайте Кремля, приняты дополнение... Как сообщается на сайте Кремля, приняты дополнение... читать дальше

.

В понедельник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $82,95 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81,13 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.