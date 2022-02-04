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04 февраля 2022 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 февраля
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4 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4436,74 (-8,34) руб./грамм; на серебро - 54,67 (-1,47) руб./грамм; на платину - 2513,55 (-24,74) руб./грамм; на палладий - 5723,96 (-99,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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04 февраля 2022 года 17:00
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.04 февраля 2022 года 16:30
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.04 февраля 2022 года 16:30
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В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,78 пункта (1,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3506,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3555,67 (+2,43%) пункта,... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:12
В России на сегодняшний день сделано более 84,9 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:02
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.04 февраля 2022 года 16:01
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Налог на доходы физических лиц при выводе майнерами криптовалюты в систему традиционных финансов не может быть менее 15%, при этом минимальная ставка налога на прибыль для компаний или ИП, которые занимаются майнингом криптовалют как видом бизнеса, должна быть не меньше 6%,... читать дальше
.04 февраля 2022 года 15:49
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.04 февраля 2022 года 15:34
Россия и Китай в рамках визита президента РФ Владимира Путина приняли ряд документов, расширяющих возможности для поставок российского зерна в Китай. Теперь пшеница и ячмень могут ввозиться в Китай из всех регионов РФ. Как сообщается на сайте Кремля, приняты дополнение... читать дальше
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.04 февраля 2022 года 15:30
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В понедельник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81,13 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
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