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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 87,1163 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
 
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Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении - исторический...
 
Сервис платежей для самозанятых может заработать уже в этом месяце
Федеральная налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения "Мой налог", рассказали "Известиям" источники из числа участников рынка. Причем новый функционал может заработать уже в феврале...
 
Автодилеры ожидают подорожания на 20% новых автомобилей
Новые автомобили в прошлом году уже подорожали в среднем на 20% и могут дорожать дальше в таких же пределах, считают представители авторынка. Рост цен разгоняют и сами покупатели, готовые брать растущие в цене автомобили в кредит, пишет "Российская...
 
04 февраля 2022 года 13:50

ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 87,1163 руб.

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4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 87,1163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,53 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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В пятницу, 11 февраля, в Японии праздник - День образования нации.

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04 февраля 2022 года 16:49
Глава Роспотребнадзора сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России
Распространение штамма коронавируса "омикрон" в России замедлилось, в целом по стране на новый штамм приходится чуть больше 50% новых случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов -...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:36
ВТБ разместил 37,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-189 на 18,8 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-189 на 18 млрд 834 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:31
Эксперты полагают, что масштабные поставки пшеницы из РФ в Китай могут начаться в новом сельхозгоду
Эксперты зернового рынка называют прорывом принятие дополнений к российско-китайским протоколам по поставкам пшеницы и ячменя в Китай и считают, что масштабный экспорт российского зерна может начаться в новом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.).

Как сообщалось, в...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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04 февраля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 5 по 11 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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04 февраля 2022 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 4 февраля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,78 пункта (1,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3506,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3555,67 (+2,43%) пункта,...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:12
Голикова: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 64,1%
В России на сегодняшний день сделано более 84,9 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 75,2/76,92 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,2/76,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
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04 февраля 2022 года 16:01
Налог на доходы физлиц при выводе майнерами криптовалюты не может быть меньше 15% - глава комитета Госдумы
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04 февраля 2022 года 15:49
Доллар снижается к евро и иене, дорожает к фунту
Доллар дешевеет по отношению к евро и японской иене на торгах в пятницу, продолжая реагировать на итоги февральского заседания Европейского центрального банка и заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

ЕЦБ накануне ожидаемо не стал менять основные параметры...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 15:34
Россия и Китай приняли ряд документов, расширяющих возможности для поставок российского зерна в КНР
Россия и Китай в рамках визита президента РФ Владимира Путина приняли ряд документов, расширяющих возможности для поставок российского зерна в Китай. Теперь пшеница и ячмень могут ввозиться в Китай из всех регионов РФ.

Как сообщается на сайте Кремля, приняты дополнение...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 15:30
В понедельник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $82,95 млн
В понедельник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $82,95 млн.

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Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 15:30
В понедельник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81,13 млрд руб.
В понедельник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81,13 млрд руб.

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Выпуск

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