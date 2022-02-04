Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2541,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2641,27 млрд руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 февраля составили по Российской Федерации 2541,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2365,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2592,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2415,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 февраля составили 2641,27 млрд руб. против 2631,60629 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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