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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 января на уровне 8,82%
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 января на уровне 8,82% после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Росстат...
 
Спрос россиян на ювелирные украшения вырос на четверть
По данным ассоциации "Гильдия ювелиров России", продажи ювелирных изделий в натуральном и денежном выражении в 2021 году выросли на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишут "Известия". В прошлом году вырос и средний чек на...
 
Власти подготовили план реформы техосмотра
Правительство утвердило "дорожную карту" дальнейшего реформирования отрасли техосмотра в 2022-2023 годах, пишет "Коммерсант". Ранее Госдума приняла закон, отменивший с 30 декабря 2021 года обязательное ТО для владельцев легковых автомобилей и...
 
04 февраля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии Декабрь 2021
10:45 Промышленное производство во Франции Декабрь 2021
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Декабрь 2021
16:30 Безработица в Канаде Январь 2022
16:30 Данные с рынка труда США Январь 2022
18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Январь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
04 февраля 2022 года 08:39
Fitch подтвердило рейтинги "Атомэнергопрома" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Атомэнергопрома" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе Fitch. Прогноз рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ компании в...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:33
Американский рынок акций впервые за 5 сессий завершил торги падением
Торги в четверг фондовые индексы США завершили в минусе впервые за 5 сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта....    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76,01 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76,01 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 февраля 2022 года 08:27
Минэкономразвития должно проработать субсидирование ставок по кредитам для франчайзи - поручение президента
Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития проработать возможность субсидирования процентных ставок по кредитам для франчайзи, а также предоставления им субсидий на покупку оборудования.

С просьбой реализовать такие меры выступил глава фирмы "1С" Борис...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 76,2452 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2452...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:20
Доллар дешевеет в ходе торгов на "Московской бирже", евро - дорожает
В самом начале сегодняшних торгов на "Московской бирже" доллар США слегка понижается, евро заметно укрепляется, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35-76,48 руб., по итогам первой...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:14
В РФ максимальная торговая наценка на ряд продуктов питания может составить не более 5%
В России максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов может составить не более 5%.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:08
Заявления главы ЕЦБ обвалили европейские акции
По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx...    читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,6501 руб., курс евро - в размере 86,561 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп.

Официальный курс евро, установленный ЦБ с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим...
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04 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объем промышленных заказов в Германии

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03 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 февраля снизилась на 1,56% и составила 58791,174 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58791,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 932,052 млрд руб., или на...
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03 февраля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,4938 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4938 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было...    читать дальше
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03 февраля 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5275 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5275 руб.

Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок....    читать дальше
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03 февраля 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0342 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0342 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок....    читать дальше
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