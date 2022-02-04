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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Атомэнергопрома" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе Fitch. Прогноз рейтингов - "стабильный". Краткосрочные РДЭ компании в... Краткосрочные РДЭ компании в... читать дальше

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Торги в четверг фондовые индексы США завершили в минусе впервые за 5 сессий. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта.... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития проработать возможность субсидирования процентных ставок по кредитам для франчайзи, а также предоставления им субсидий на покупку оборудования. С просьбой реализовать такие меры выступил глава фирмы "1С" Борис... С просьбой реализовать такие меры выступил глава фирмы "1С" Борис... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2452... читать дальше

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В самом начале сегодняшних торгов на "Московской бирже" доллар США слегка понижается, евро заметно укрепляется, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35-76,48 руб., по итогам первой... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35-76,48 руб., по итогам первой... читать дальше

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В России максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов может составить не более 5%. Как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные... Как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный ЦБ с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58791,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 932,052 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4938 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5275 руб. Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок.... Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0342 руб. Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок.... читать дальше

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