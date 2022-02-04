04 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Декабрь 2021
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2021
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Декабрь 2021
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2022
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2022
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04 февраля 2022 года 08:39
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Атомэнергопрома" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе Fitch. Прогноз рейтингов - "стабильный".
Краткосрочные РДЭ компании в... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:33
Торги в четверг фондовые индексы США завершили в минусе впервые за 5 сессий.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта.... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,1 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 февраля 2022 года 08:27
Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития проработать возможность субсидирования процентных ставок по кредитам для франчайзи, а также предоставления им субсидий на покупку оборудования.
С просьбой реализовать такие меры выступил глава фирмы "1С" Борис... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2452... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:20
В самом начале сегодняшних торгов на "Московской бирже" доллар США слегка понижается, евро заметно укрепляется, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,35-76,48 руб., по итогам первой... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:14
В России максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов может составить не более 5%.
Как сообщил "Интерфаксу" источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:08
По итогам вчерашних торгов фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше
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04 февраля 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп.
Официальный курс евро, установленный ЦБ с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим...
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04 февраля 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объем промышленных заказов в Германии
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03 февраля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58791,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 932,052 млрд руб., или на...
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03 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4938 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было... читать дальше
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03 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5275 руб.
Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок.... читать дальше
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03 февраля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0342 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок.... читать дальше
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