Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,4938 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было заключено 51717 сделок. Объем торгов составил 235207,51 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,3225 руб. за доллар США.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4938 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58791,174 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 932,052 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4938 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,12 руб., максимальный - 76,825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5275 руб. Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок.... Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0342 руб. Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,986 руб., максимальный - 12,071 руб. Было заключено 368 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, открывший торги в миноре, завершил четверг падением индексов более чем на 2%. Европейские рынки акций, начав день без единой динамики, позже снижались. Европейские рынки акций, начав день без единой динамики, позже снижались. Рынки акций Японии и Австралии закрылись в красной зоне, Южная Корея в плюсе после... Рынки акций Японии и Австралии закрылись в красной зоне, Южная Корея в плюсе после... читать дальше

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Правительство РФ не планирует вводить новые ограничительные меры в связи с развитием ситуации с коронавирусом, никаких локдаунов не намечается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства,... "Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства,... читать дальше

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Активность частных инвесторов по покупке российских акций находится на максимуме с октября 2021 года, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам завершившейся 2 февраля... читать дальше

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В январе индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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В 2021 году хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей (в фактических ценах), что на 0,9% меньше, чем в 2021 году, следует из данных Росстата. Снижение произошло впервые с 2018 года. Тогда... читать дальше

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Торги в четверг американский рынок акций начал падением и может завершить четырехдневный период роста, обеспеченный до сих пор оптимистичными отчетами компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск опустился на 309,87 пункта (0,87%) и составил 35324,26... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск опустился на 309,87 пункта (0,87%) и составил 35324,26... читать дальше

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Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии на заседании 2 февраля принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений - на уровне 10,5%, сообщается в пресс-релизе ведомства. На заседании комитета отмечалось, что пандемия привела ко многим... На заседании комитета отмечалось, что пандемия привела ко многим... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3093 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5101 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,06 руб., максимальный - 76,8125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,06 руб., максимальный - 76,8125 руб. Было... читать дальше

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В 3-м финквартале американский дом моды Ralph Lauren Corp. получил чистую прибыль в размере $217,7 млн, или $2,93 в расчете на акцию, по сравнению с $119,8 млн, или $1,61 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе Ralph Lauren,... Как сообщается в пресс-релизе Ralph Lauren,... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен, достигшие исторических максимумов в январе и декабре, могут остаться повышенными в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее, но будут постепенно замедляться в ходе 2022 года, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ)... читать дальше

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Международные резервы России на 28 января составили $634,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 21 января международные резервы равнялись $639,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,5 млрд, или на 0,9%. По состоянию на 21 января международные резервы равнялись $639,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,5 млрд, или на 0,9%. На предыдущей неделе показатель... На предыдущей неделе показатель... читать дальше

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Россия готова подключиться к проектам в сфере железнодорожного транспорта в Аргентине, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров в четверг. "В числе примеров успешного российско-аргентинского промышленного взаимодействия,... "В числе примеров успешного российско-аргентинского промышленного взаимодействия,... читать дальше

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