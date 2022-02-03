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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5275 руб.
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03 февраля 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5275 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5275 руб.

Минимальный курс евро составил 86 руб., максимальный - 87,22 руб. Было заключено 8988 сделок. Объем торгов составил 42892,99 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,15 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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