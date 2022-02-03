ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 86,561 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,84 коп.

.

Российская токенизационная платформа Atomyze (ООО "Атомайз"), одним из инвесторов которой является компания "Интеррос" Владимира Потанина, получила от Центробанка статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщил... читать дальше

.

Российские туроператоры в 2022 году вновь получат субсидии на внутренние чартерные перевозки, это позволит туротрасли справляться с последствиями пандемии, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на... "С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Снижение уровня просрочки по ипотеке наблюдалось на рынке ипотечного кредитования в РФ в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. "Мы фиксируем, что с каждым годом улучшается качество... "Мы фиксируем, что с каждым годом улучшается качество... читать дальше

.

Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, участники рынка продолжают анализировать квартальные отчеты компаний и ждут итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Банк Англии может второй раз подряд... Банк Англии может второй раз подряд... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 77,63 пункта (2,191%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3466,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3518,86 (-0,7%) пункта,... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 27 января по 3 февраля) - 77,128 руб. за доллар, максимальное значение - 79,1794 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По итогам прошлого года суммарный оборот (GMV) "AliExpress Россия" (не включая услуги) составил 306 млрд рублей, увеличившись на 46%, или в 1,5 раза, по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не... Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,98/87,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,99/77,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,88/77,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

.

Потребительские цены в Турции в январе взлетели на 48,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat). Темпы роста усилились до максимума с апреля 2002 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 36,1% в... Инфляция ускорилась по сравнению с 36,1% в... читать дальше

.

По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата - ING Groep NV - увеличилась на 30% и составила 945 млн евро против 727 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... читать дальше

.

Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей, сообщило ведомство. Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6... Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6... читать дальше

.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (ГК АСВ) сообщила о расчетах с кредиторами ликвидируемых банков в январе 2022 года. Как указывается в пресс-релизе АСВ, "в январе 2022 года на расчеты с 9,9 тыс. кредиторов 138 ликвидируемых банков было... Как указывается в пресс-релизе АСВ, "в январе 2022 года на расчеты с 9,9 тыс. кредиторов 138 ликвидируемых банков было... читать дальше

.