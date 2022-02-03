Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -833,8 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -833,8 млрд руб.

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Российские туроператоры в 2022 году вновь получат субсидии на внутренние чартерные перевозки, это позволит туротрасли справляться с последствиями пандемии, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на... "С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Снижение уровня просрочки по ипотеке наблюдалось на рынке ипотечного кредитования в РФ в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. "Мы фиксируем, что с каждым годом улучшается качество... "Мы фиксируем, что с каждым годом улучшается качество... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, участники рынка продолжают анализировать квартальные отчеты компаний и ждут итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Банк Англии может второй раз подряд... Банк Англии может второй раз подряд... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 77,63 пункта (2,191%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3466,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3518,86 (-0,7%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 27 января по 3 февраля) - 77,128 руб. за доллар, максимальное значение - 79,1794 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам прошлого года суммарный оборот (GMV) "AliExpress Россия" (не включая услуги) составил 306 млрд рублей, увеличившись на 46%, или в 1,5 раза, по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не... Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,99/77,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,88/77,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,98/87,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Потребительские цены в Турции в январе взлетели на 48,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat). Темпы роста усилились до максимума с апреля 2002 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 36,1% в... Инфляция ускорилась по сравнению с 36,1% в... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата - ING Groep NV - увеличилась на 30% и составила 945 млн евро против 727 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей, сообщило ведомство. Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6... Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6... читать дальше

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Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (ГК АСВ) сообщила о расчетах с кредиторами ликвидируемых банков в январе 2022 года. Как указывается в пресс-релизе АСВ, "в январе 2022 года на расчеты с 9,9 тыс. кредиторов 138 ликвидируемых банков было... Как указывается в пресс-релизе АСВ, "в январе 2022 года на расчеты с 9,9 тыс. кредиторов 138 ликвидируемых банков было... читать дальше

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Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года составил $20 млрд 617,2 млн и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 37,2%, сообщила предварительные данные ФТС. По информации таможенного ведомства, в общем стоимостном объеме импорта из стран... По информации таможенного ведомства, в общем стоимостном объеме импорта из стран... читать дальше

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