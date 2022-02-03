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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2592,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2631,61 млрд руб.
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03 февраля 2022 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2592,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2631,61 млрд руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 2592,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2415,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3652,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3469,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 2631,61 млрд руб. против 1535,46325 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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03 февраля 2022 года 13:50
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.03 февраля 2022 года 13:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,6501 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,52 коп. Это автоматическое сообщение.
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 86,561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,84 коп. Это автоматическое сообщение.
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Фондовые рынки стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, участники рынка продолжают анализировать квартальные отчеты компаний и ждут итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Банк Англии может второй раз подряд... читать дальше
.03 февраля 2022 года 13:15
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 77,128 руб.
Минимальное значение за неделю (с 27 января по 3 февраля) - 77,128 руб. за доллар, максимальное значение - 79,1794 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,05 руб. Это автоматическое сообщение.
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По итогам прошлого года суммарный оборот (GMV) "AliExpress Россия" (не включая услуги) составил 306 млрд рублей, увеличившись на 46%, или в 1,5 раза, по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не... читать дальше
.03 февраля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 75,99/77,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,99/77,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...
.03 февраля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 3 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 75,88/77,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,88/77,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
.03 февраля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,98/87,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 72 коп., Cредний курс продажи упал на...
.03 февраля 2022 года 12:42
Потребительские цены в Турции в январе взлетели на 48,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat). Темпы роста усилились до максимума с апреля 2002 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 36,1% в... читать дальше
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По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата - ING Groep NV - увеличилась на 30% и составила 945 млн евро против 727 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали... читать дальше
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