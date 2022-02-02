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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,1274 руб.
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02 февраля 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,1274 руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,1274 руб.

Минимальный курс евро составил 85,88 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 2290 сделок. Объем торгов составил 9290,13 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,96 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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