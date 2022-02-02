ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 февраля в размере 76,4849 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 76,4849 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,53 коп.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,22 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3548,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3580,11... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $660 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 96% выше уровня декабря, когда продажи составили $336 млн. Годом ранее в... Это на 96% выше уровня декабря, когда продажи составили $336 млн. Годом ранее в... читать дальше

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Фондовые индексы Японии и Австралии закрыли сессию в среду уверенным ростом. Торги на биржах материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не ведутся по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Японский Nikkei к закрытию сессии прибавил 1,68%. Японский Nikkei к закрытию сессии прибавил 1,68%. Среди... Среди... читать дальше

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Продажи шведского производителя автомобилей Volvo Cars Corp. в январе упали на 20,2% в годовом выражении из-за сохраняющегося дефицита микрочипов в автомобильной отрасли. Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом месяце автопроизводитель реализовал 47,561 тыс.... Как говорится в пресс-релизе компании, в прошлом месяце автопроизводитель реализовал 47,561 тыс.... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,335% от номинала, что соответствует доходности 9,59% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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В январе т.г. грузооборот на Московской железной дороге (МЖД, филиал ОАО "РЖД") вырос на 11,5% и составил 9,4 млрд тарифных тонно-км. Погрузка выросла в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 5,7 млн тонн, сообщает пресс-служба... Погрузка выросла в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 5,7 млн тонн, сообщает пресс-служба... читать дальше

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Российский топливно-энергетический комплекс демонстрирует хорошую динамику, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. "Отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", -... "Отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", -... читать дальше

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Европейский суд общей юрисдикции (General Court) отклонил жалобы польской PGNiG SA на решения Европейской комиссии по итогам антимонопольных дел в отношении ПАО "Газпром", сообщает агентство Bloomberg. Как сообщалось, речь идет о жалобах PGNiG от 15 октября 2018 года на... Как сообщалось, речь идет о жалобах PGNiG от 15 октября 2018 года на... читать дальше

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Почти 13 тонн продукции животного происхождения из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, изъяли органы Россельхознадзора в Московском регионе в 2021 году. "Было зафиксировано 132 случая изъятия, это 13 тонн (санкционной) продукции животного... "Было зафиксировано 132 случая изъятия, это 13 тонн (санкционной) продукции животного... читать дальше

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Рыбаки РФ в январе выловили в Дальневосточном бассейне 202 тыс. тонн минтая, что на 14% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Росрыболовство. Основной объем добычи - 178,3 тыс. тонн - пришелся на Охотское море. Это на 18% больше, чем в январе 2021 года.... Основной объем добычи - 178,3 тыс. тонн - пришелся на Охотское море. Это на 18% больше, чем в январе 2021 года.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,69 пункта (0,865%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3517,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3580,11 (+0,9%) пункта,... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в январе 2022 года увеличились на 5,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Это максимальный показатель за всю историю введения расчетов. В декабре годовая инфляция... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 26 января по 2 февраля) - 77,2606 руб. за доллар, максимальное значение - 80,4639 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 3,20 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение этого года планируется восстановить права 47 тыс. обманутых дольщиков, сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев в среду. "Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по... "Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,13/77,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 9 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,55/87,11 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал на...

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