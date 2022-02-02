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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3652,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1535,46 млрд руб.
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02 февраля 2022 года 09:30

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3652,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1535,46 млрд руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3652,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3469,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3763,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3565,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 февраля составили 1535,46 млрд руб. против 1429,61911 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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