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Прибыль прибыльных организаций Москвы за 10 месяцев 2021 года составила 6,35 трлн рублей, что на 67,1% больше показателя годом ранее и на 39,2% - 2019 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3652,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3469,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2022 года повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 46,53 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11 млн баррелей. НК... НК... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ ФСК... Краткосрочный РДЭ ФСК... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 млн 722 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 688... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 688... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-188 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг. По состоянию на 8:56 мск за евро... По состоянию на 8:56 мск за евро... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Японии и Австралии растут, следуя за динамикой основных американских индикаторов на закрытие торгов. Торги на биржах материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не ведутся по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Японский Nikkei к... Японский Nikkei к... читать дальше

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В 2021 году члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades. Конгрессмены за год купили акции на сумму $180 млн и продали на $175... Конгрессмены за год купили акции на сумму $180 млн и продали на $175... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Локо-банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтингов сохранен на "стабильном" уровне, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ в... Краткосрочный РДЭ в... читать дальше

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В Государственно-правовом управлении президента РФ (ГПУ) считают, что нормы об ужесточении требований к идентификации участников онлайн-собраний акционеров - исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи (КЭП) - не должны вступать в силу... читать дальше

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Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост сегодня, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляла $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляла $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 48,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,33 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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