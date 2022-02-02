02 февраля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 февраля 2022 года 09:33
Прибыль прибыльных организаций Москвы за 10 месяцев 2021 года составила 6,35 трлн рублей, что на 67,1% больше показателя годом ранее и на 39,2% - 2019 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:30
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3652,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3469,1 млрд руб.
На... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:25
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2022 года повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 46,53 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11 млн баррелей.
НК... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:17
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "BBB".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ ФСК... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:10
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 млн 722 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 688... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:03
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-188 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 09:02
В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг.
По состоянию на 8:56 мск за евро... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:57
Сегодня фондовые индексы Японии и Австралии растут, следуя за динамикой основных американских индикаторов на закрытие торгов. Торги на биржах материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не ведутся по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.
Японский Nikkei к... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:52
В 2021 году члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades.
Конгрессмены за год купили акции на сумму $180 млн и продали на $175... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:47
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Локо-банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтингов сохранен на "стабильном" уровне, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный РДЭ в... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:37
В Государственно-правовом управлении президента РФ (ГПУ) считают, что нормы об ужесточении требований к идентификации участников онлайн-собраний акционеров - исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи (КЭП) - не должны вступать в силу... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:31
Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост сегодня, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляла $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 48,39 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
.
02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,33 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.