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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Глобальный экономический сценарий на 2022-2023 годы от PwC
Мировая экономика вырастет на 4,5% в 2022 году, предусматривает базовый сценарий PwC. Рост ВВП России в текущем году замедлится до 3% после повышения на 3,9% в 2021 году, а к 2024-2027 годам среднегодовые темпы роста составят 1,7%
 
С 2023 года у граждан появится возможность уплаты налогов по ИНН
Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН - аналогично переводу средств по номеру телефона. Такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС)...
 
Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке
В этом году Минфин должен разработать законопроект, который предполагает упрощенный порядок изменения закладной при оформлении права собственности на квартиру в новостройке. А именно - без заключения соответствующего соглашения. Это следует из плана...
 
Турбизнес предупредил о подорожании туров
После принятия нового закона о туризме туры могут подорожать минимум на 20%, небольшие туроператоры в регионах уйдут с рынка, считает турбизнес. Общественное обсуждение разработанного Ростуризмом законопроекта завершится 2 февраля, с возражениями...
 
02 февраля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Январь 2022
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Январь 2022
16:15 Занятость в производственном секторе США Январь 2022
16:30 Разрешения на строительство в Канаде Декабрь 2021
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
02 февраля 2022 года 09:33
Прибыль московских предприятий выросла более чем на 67%
Прибыль прибыльных организаций Москвы за 10 месяцев 2021 года составила 6,35 трлн рублей, что на 67,1% больше показателя годом ранее и на 39,2% - 2019 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:30
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3652,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1535,46 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 3652,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3469,1 млрд руб.

На...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:25
Добыча нефти в РФ в январе повысилась на 7,9%, ее экспорт в дальнее зарубежье вырос на 13,3% - ЦДУ ТЭК
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2022 года повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 46,53 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11 млн баррелей.

НК...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:17
Fitch подтвердило рейтинги "ФСК" на уровне "BBB", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ ФСК...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:10
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 381,7 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 млн 722 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 688...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:03
ВТБ разместит 3 февраля однодневные бонды серии КС-4-188 на 50 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-188 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 09:02
Доллар стабилен к евро и иене
В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг.

По состоянию на 8:56 мск за евро...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:57
Японский и австралийский фондовые рынки растут, следуя за динамикой американского рынка акций
Сегодня фондовые индексы Японии и Австралии растут, следуя за динамикой основных американских индикаторов на закрытие торгов. Торги на биржах материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не ведутся по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Японский Nikkei к...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:52
В прошлом году американские конгрессмены наторговали акциями на $355 млн
В 2021 году члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades.

Конгрессмены за год купили акции на сумму $180 млн и продали на $175...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:47
Fitch подтвердило рейтинги "Локо-банка" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Локо-банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтингов сохранен на "стабильном" уровне, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ в...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:37
ГПУ президента видит риски быстрого внедрения новых жестких правил идентификации участников собраний акционеров
В Государственно-правовом управлении президента РФ (ГПУ) считают, что нормы об ужесточении требований к идентификации участников онлайн-собраний акционеров - исключительно с помощью биометрических данных и квалифицированной электронной подписи (КЭП) - не должны вступать в силу...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:31
Нефтяные цены умеренно растут в ожидании встречи ОПЕК+
Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост сегодня, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляла $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на...    читать дальше
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02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 48,39 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 48,39 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $600 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,33 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,33 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 февраля 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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