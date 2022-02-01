Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5209 руб.

Минимальный курс евро составил 86,155 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 6423 сделки. Объем торгов составил 30067,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,3 руб. за евро.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5209 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59894,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,047 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5209 руб. Минимальный курс евро составил 86,155 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 6423 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,155 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 6423 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8675 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,45 руб., максимальный - 77,38 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,45 руб., максимальный - 77,38 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0905 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0204 руб., максимальный - 12,155 руб. Было заключено 336 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,0204 руб., максимальный - 12,155 руб. Было заключено 336 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торгов во вторник ростом индекса Мосбиржи на 0,5%, РТС - на 1,56%. Индикаторы выросли на фоне локального ослабления геополитической напряженности. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым... читать дальше

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Нефтяные котировки демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику во вторник вечером, однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе семилетних максимумов. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на $0,03... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на $0,03... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил установить квоты на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, в отношении которых с 1 января 2022 года действует запрет на экспорт из РФ. Предполагается, что размер квот... Предполагается, что размер квот... читать дальше

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С 1 февраля пользователи приложения "Госключ", позволяющего получать сертификаты электронной подписи и подписывать документы, смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах - платформах электронной коммерции, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала 440 тыс. тонн молочной продукции (в молочном эквиваленте), что на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщается в материалах центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В частности, в страны ЕАЭС поставки... В частности, в страны ЕАЭС поставки... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали снижаться в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают корпоративные отчетности и статданные о деловой активности в производственном секторе США. Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:09 мск во вторник опустился на... Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:09 мск во вторник опустился на... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора упало по итогам второго месяца подряд и стало... Значение индикатора упало по итогам второго месяца подряд и стало... читать дальше

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ПАО НГК "Славнефть", которая на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", в 2021 году сократила чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза, до 1,06 млрд рублей, следует из отчета компании. Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток... Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8957 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,435 руб., максимальный - 77,39 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,435 руб., максимальный - 77,39 руб. Было... читать дальше

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Власти ФРГ сорвали сделку между тайваньской GlobalWafers Co. и германским производителем кремниевых пластин Siltronic AG на 4,35 млрд евро, не одобрив ее в оговоренный срок. "Не удалось завершить все этапы проверки, в частности проверку одобрения со стороны... "Не удалось завершить все этапы проверки, в частности проверку одобрения со стороны... читать дальше

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Система денежных переводов KoronaPay ввела запрет на все транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне появления информации о проверках ЦБ в отношении операций российских банков с криптообменниками, говорится в сообщении компании. "В то время как регулирующие органы в... "В то время как регулирующие органы в... читать дальше

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АО "Почта России" и РЖД начали тестирование доставки товаров e-commerce из Японии контейнерными поездами, говорится в сообщении РЖД. В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями из Японии, прибыл в... В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями из Японии, прибыл в... читать дальше

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