Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6334 руб.

Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 86,935 руб. Было заключено 2396 сделок. Объем торгов составил 11188,01 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,2725 руб. за евро.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6334 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5209 руб. Минимальный курс евро составил 86,155 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 6423 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,155 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 6423 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8675 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,45 руб., максимальный - 77,38 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,45 руб., максимальный - 77,38 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0905 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0204 руб., максимальный - 12,155 руб. Было заключено 336 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,0204 руб., максимальный - 12,155 руб. Было заключено 336 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торгов во вторник ростом индекса Мосбиржи на 0,5%, РТС - на 1,56%. Индикаторы выросли на фоне локального ослабления геополитической напряженности. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым... читать дальше

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Нефтяные котировки демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику во вторник вечером, однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе семилетних максимумов. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на $0,03... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подорожали на $0,03... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил установить квоты на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, в отношении которых с 1 января 2022 года действует запрет на экспорт из РФ. Предполагается, что размер квот... Предполагается, что размер квот... читать дальше

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С 1 февраля пользователи приложения "Госключ", позволяющего получать сертификаты электронной подписи и подписывать документы, смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах - платформах электронной коммерции, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала 440 тыс. тонн молочной продукции (в молочном эквиваленте), что на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщается в материалах центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В частности, в страны ЕАЭС поставки... В частности, в страны ЕАЭС поставки... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали снижаться в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают корпоративные отчетности и статданные о деловой активности в производственном секторе США. Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:09 мск во вторник опустился на... Индекс Dow Jones Industrial Average на 18:09 мск во вторник опустился на... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора упало по итогам второго месяца подряд и стало... Значение индикатора упало по итогам второго месяца подряд и стало... читать дальше

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ПАО НГК "Славнефть", которая на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти", в 2021 году сократила чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза, до 1,06 млрд рублей, следует из отчета компании. Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток... Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8957 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,435 руб., максимальный - 77,39 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,435 руб., максимальный - 77,39 руб. Было... читать дальше

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Власти ФРГ сорвали сделку между тайваньской GlobalWafers Co. и германским производителем кремниевых пластин Siltronic AG на 4,35 млрд евро, не одобрив ее в оговоренный срок. "Не удалось завершить все этапы проверки, в частности проверку одобрения со стороны... "Не удалось завершить все этапы проверки, в частности проверку одобрения со стороны... читать дальше

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Система денежных переводов KoronaPay ввела запрет на все транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне появления информации о проверках ЦБ в отношении операций российских банков с криптообменниками, говорится в сообщении компании. "В то время как регулирующие органы в... "В то время как регулирующие органы в... читать дальше

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АО "Почта России" и РЖД начали тестирование доставки товаров e-commerce из Японии контейнерными поездами, говорится в сообщении РЖД. В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями из Японии, прибыл в... В нем уточняется, что первый поезд, в составе которого 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями из Японии, прибыл в... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-186 на 17 млрд 617,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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