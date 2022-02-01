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01 февраля 2022 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 февраля

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1 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4479,74 (+19,85) руб./грамм; на серебро - 55,78 (-0,26) руб./грамм; на платину - 2571,54 (+43,46) руб./грамм; на палладий - 5914,3 (-108,27) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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