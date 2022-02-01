ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,4702 руб., евро - 86,5032 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 86,5032 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,87 коп.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 77,4702 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,72 коп.

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Правительство Индии утвердило продажу сталепроизводителя Neelanchal Nigam Ltd. за 121 млрд рупий ($1,6 млрд) компании Tata Steel Long Products Ltd. Tata Steel предложила самую высокую цену за 93,7% акций Neelanchal Nigam, которая расположена в штате Орисса на востоке... Tata Steel предложила самую высокую цену за 93,7% акций Neelanchal Nigam, которая расположена в штате Орисса на востоке... читать дальше

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По итогам 2021 года "Высочайший" (GV Gold) увеличил производство золота на 2% - до 276 тыс. унций, включая 50 тыс. унций золота в концентратах, сообщила компания. "Я рад сообщить, что нам удалось увеличить объем производства золота в 2021 году, несмотря на сложную... "Я рад сообщить, что нам удалось увеличить объем производства золота в 2021 году, несмотря на сложную... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -578,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ьфа-банк планирует 1 февраля с 11:00 до 11:15 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-17, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором банк выступит самостоятельно. Организатором банк выступит самостоятельно. Техразмещение предварительно... Техразмещение предварительно... читать дальше

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За год число договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках с привлечением кредитных средств увеличилось в Москве почти на 29%, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. "По результатам минувшего года доля кредитов при покупке в новостройках квартир и... "По результатам минувшего года доля кредитов при покупке в новостройках квартир и... читать дальше

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ООО "Солид-лизинг" завершило размещение выпуска облигаций 1-й серии на 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых. По... По... читать дальше

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Производство пива и напитков, изготовляемых на основе пива, в России в 2021 году выросло на 2,8% в годовом сравнении, до 799,9 млн декалитров, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей. В частности, выпуск пива увеличился на 1,4%, до 703,9 млн дал, пивных... В частности, выпуск пива увеличился на 1,4%, до 703,9 млн дал, пивных... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2021 года чистая прибыль мирового лидера в сфере управления активами состоятельных клиентов - швейцарской UBS Group AG - упала на 17,6% и составила $1,348 млрд, или $0,38 в расчете на акцию, по сравнению с $1,636 млрд, или $0,44 на акцию, за аналогичный... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,68 пункта (0,727%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3556,06 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 16,66 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 16,66 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в декабре снизились на 5,5% относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,6%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Это самое существенное падение показателя за восемь месяцев. Аналитики,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 февраля составили по Российской Федерации 3763,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3565,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,26/78,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рынок акций РФ открылся в первый день февраля умеренным повышением цен blue chips благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе 2022 г. составила 104,1 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. За отчетный период железными дорогами было погружено: каменного угля - 31,8 млн тонн (+3,1% к... За отчетный период железными дорогами было погружено: каменного угля - 31,8 млн тонн (+3,1% к... читать дальше

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Почти в три раза снизился уровень безработицы в Москве с начала 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти... "С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти... читать дальше

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В 2021 году производители микросхем получили рекордный объем выручки на фоне мирового дефицита полупроводников и растущего спроса. Так, совокупный показатель выручки превысил $500 млрд в 2021 году. При этом топ-менеджеры компаний ожидают, что он удвоится менее чем за десятилетие... читать дальше

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